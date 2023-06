Jofré: "El 25 de junio hay que arrasar con las boletas azules: Gildo gobernador, Jofré intendente y nuestros concejales"

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, encabezó el multitudinario acto de presentación de candidatos de Valores Ciudadanos y de sublemas que le brindan su apoyo, en las instalaciones del club Sol de América, donde en un enérgico discurso pidió el apoyo popular para que en las elecciones del próximo 25 de junio de junio triunfe la fórmula peronista que integra, y que está encabezada por el gobernador Gildo Insfrán.

El estadio fue desbordado por la masiva asistencia de vecinos, vecinas y militantes que colmó las tribunas para brindarle su afecto al jefe comunal, quien estuvo acompañado de candidatas y candidatos a concejales de la ciudad de los distintos sublemas que apoyan su reelección.

Al momento de hacer uso de la palabra, Jofré expresó: “Hace frío, pero se siente el calor peronista, del pueblo militante, de los vecinos y vecinas. Estamos todos unidos bajo la misma consigna, que es triunfar el 25 de junio. Nuestra sociedad está representada por nuestros candidatos a concejales, porque hay grandes profesionales, empresarios, representantes de movimientos populares, protectores de los animales y del medio ambiente, trabajadores municipales, cooperativistas y muchos jóvenes”.

Luego, puso de manifiesto los objetivos que se trazó al inicio de su gestión y la manera en la que los fue cumpliendo: “En el 2015 empezamos una utopía, que era construir una sociedad que nos una, que tenga un rostro humano, que se dedique a la formación de la gente a través de la Escuela de Artes y Oficios donde más de 5500 personas se capacitaron para lograr igualdad de oportunidades en el campo laboral”.

En esa misma línea, resaltó que “hemos atendido a más de 260 mil animales de manera gratuita y somos la segunda provincia en todo el país, con 6 mil castraciones; brindamos espacios para beneficiar a las personas con discapacidad; más de 20 mil estudiantes viajan de manera gratuita; y realizamos ferias barriales en diferentes eventos para incentivar el desarrollo económico”.

“También hemos recuperados espacios que estaban abandonados y hemos creado infraestructura para fortalecer nuestro perfil turístico. De esta manera, cuando llega un turista a la ciudad, trabaja el remisero, el hotelero, el gastronómico, los artistas, los vendedores ambulantes; nosotros hacemos peronismo para llenar de trabajo la ciudad”, añadió.

Siguiendo con los logros alcanzados en materia de obras, Jofré remarcó que “en todo este tiempo, con fondos nacionales, provinciales y municipales, hemos pavimentado 450 cuadras y enripiado otras 3000. Además, construimos la Peatonal Rivadavia, el Paseo del Río, el Paseo Ferroviario, el Paseo de Compras, y plazas y playones deportivos en diferentes barrios; tenemos avenidas y barrios iluminados con luces led”.

Al mismo tiempo, destacó: “Pusimos en marcha nuestro programa de descentralización del municipio, por eso los vecinos y vecinas de la Jurisdicción Cinco, por ejemplo, ya no se tienen que venir hasta el centro para realizar algún trámite, como gestionar la licencia de conducir o pagar los tributos municipales”.

Seguidamente, enumeró una serie de adversidades que atentaron contra el crecimiento de la ciudad, como las inundaciones; las quitas del fondo de la soja y el subsidio del transporte llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri; y la pandemia, entre otras cosas. “A pesar de todo ello, hemos avanzado muchísimo. Este es el producto del trabajo de todos los formoseños y formoseñas, de los trabajadores municipales y cooperativistas, de los docentes, de los profesionales de distintas ramas, de todo el pueblo unido trabajando para continuar creciendo”, manifestó.

“Yo nací en Formosa, me crié y voy a morir acá, por eso voy a seguir trabajando para que sea la mejor ciudad del norte argentino”, expresó más tarde, y apuntó contra candidatos de otros partidos que realizan críticas infundadas sin aportar soluciones para satisfacer las necesidades de la gente: “¡Qué me van a enseñar a mí cómo gestionar una municipalidad! Yo camino junto a mi pueblo, y cuando recorro las calles me saludan y me abrazan”.

“Hay que tener empatía con la gente, no utilizarla vendiéndoles promesas falsas. Nosotros como peronistas, pregonamos la justicia social, por eso tenemos en nuestras filas hombres y mujeres, buenas y sencillas, y es con ellos que se construye una mejor sociedad”, sostuvo el jefe comunal.

“Confíen en nosotros. Sabemos los inconvenientes que tiene la ciudad y sabemos cómo resolverlos, aunque lo que nos faltan son recursos, no discursos. No se puede andar prometiendo cosas que no se pueden cumplir, al pueblo no se le miente ni se le venden espejitos de colores. El pueblo quiere crecer, quiere justicia social, no y nosotros vamos a trabajar por y para los formoseños con un proyecto serio”, agregó.

De la misma manera, valoró la gestión realizada por el gobernador Gildo Insfrán, ya que “Formosa es una provincia que creció a pesar de las adversidades, pese a que por muchos años estuvo olvidada. Hoy hay rutas por todos lados, posee un polo científico, centros de salud, universidades, y todo lo necesario para que la ciudadanía pueda desarrollarse”.

Para concluir, Jofré pidió el apoyo de la comunidad de cara a las elecciones del próximo 25 de junio: "Estamos próximos a una lucha trascendental. No sedamos ante quienes representan a los grupos económicos, no permitamos que nos marquen el rumbo. Nosotros tenemos un proyecto, que es el Modelo Formoseño, y la ciudad se está construyendo dentro de ese modelo. Por eso, el 25 de junio, sin dudar, hay que arrasar con la boleta azul completa: a Gildo Insfrán, gobernador; Ever Solís, vicegobernador; Jorge Jofré, intendente y los concejales de nuestro espacio”.