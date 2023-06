Insfrán trató de "caradura" a Larreta por hablar de federalismo: "Son lo más unitario que existe"

El gobernador de Formosa calificó de esa manera al jefe de Gobierno porteño, quien en su visita a la capital provincial dijo que si llega a la Presidencia "hablará con todos". "No tienen vergüenza" porque "son lo más unitario que existe", sentenció el mandatario.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, calificó como "caradura" al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en su visita de este viernes a la capital provincial para acompañar a los precandidatos de su espacio político dijo que si llega a la Presidencia "hablará con todos", y manifestó que "no tienen vergüenza" porque "son lo más unitario que existe".

"Que no mienta, dice que cuando sea presidente va a hablar con todos, yo conozco el versito, cuando estaba Macri yo también hablaba con él pero nos sacaron todo, incluso las obras en ejecución", advirtió Insfrán.

Rodríguez Larreta dijo este viernes en una conferencia de prensa que ofreció durante su visita a Formosa: "Estoy acá para acompañarlos, para recuperar la libertad en Formosa. Estamos convencidos de que hay que terminar con el gobierno eterno de Insfrán, por eso esperamos un fallo de la Corte que termine con eso".

El alcalde porteño apoyó en esa oportunidad la candidatura a gobernador del diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal, la postulación a intendente de la ciudad capital del diputado provincial del PRO Enrique "Quique" Ramírez y estuvo acompañado también por la diputada provincial y también postulante para la intendencia de Formosa, Gabriela Neme.

"Vino justamente con dos personas que fueron los artífices de que nuestros protocolos sanitarios se debilitaran, con la complicidad del que hoy es diputado nacional y otra señora que hacía las presentaciones que es diputada", remarcó el gobernador.

En ese marco, acusó a Larreta de "caradura" por escucharlo decir que "hablará con todos" si llega a la Presidencia y sostuvo que "no tienen vergüenza, son lo más unitario que existe".

Coparticipación

Insfrán pidió que "no mienta" cuando se refiere a que se le sacó coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recordó que el 19 de enero de 2016 -con el Decreto 194/2016- el expresidente Mauricio Macri modificó el índice de coparticipación de la CABA, de 1,70 a 3,90.

"Casi triplicó, nos sacó a todas las provincias y no conforme con eso, también nos sacaron a todas las provincias el 30% del fondo sojero, como se lo conoce, para todos los intendentes del país", puntualizó.

Asimismo, señaló que "Formosa fue una de las provincias que hizo su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia" y manifestó que "ese expediente no sé dónde estará, seguro durmiendo el sueño eterno" pero dijo que cuando "la CABA hizo la presentación no tardó una semana para que la Corte se expidiera".

En ese contexto, explicó que al llegar Alberto Fernández a la Presidencia fijó otro índice, pero la Corte Suprema de Justicia resolvió "una cuestión intermedia" y fue la Comisión Federal de Impuestos, constituida por todas las provincias y especialistas en el tema, "de donde salió la evaluación de cuánto costaba ese traspaso y eso se fijó".

"Yo no sé con qué criterio y estudio la Corte Suprema de Justicia dijo que había que darle 2,90 y por supuesto hasta ahora, no se le da porque es una barbaridad, entonces que no mienta, se nos sacó a todas las provincias no sólo a Formosa", remarcó.

En esa línea, Insfrán pidió a Larreta "que no mienta, dice que cuando sea presidente va a hablar con todos" y remarcó: "Yo conozco el versito, cuando estaba Macri yo también hablaba con él pero nos sacaron todo, incluso las obras en ejecución".

"Entonces, me pregunto, ¿qué vienen a hacer ellos?, les digo que el subconsciente traidor de esa señora demostró cuál es el deseo que están esperando, dijo: esperemos que la Corte nos dé una mano para sacarle al señor Insfrán y hablaba de la alternancia", expresó Insfrán.

Y aclaró: "Fíjense qué concepto tienen de la alternancia, resulta ser que ahora la alternancia la tiene que decidir la Corte, pero ¡que calamidad! La alternancia en Formosa la maneja el pueblo formoseño, con la bendición de Dios".

"Soy una persona creyente", destacó Insfrán y dijo que "les puedo asegurar que Dios hace cosas buenas, no cosas injustas".

"Por lo tanto estoy, no voy a decir seguro, pero sí confío en él, que el 25 vamos a tener elecciones, vamos a estar en la cancha y vamos a hacer muchos goles, no somos Messi pero sabemos hacer goles a nuestra manera", aseguró.

AGENCIA TELAM