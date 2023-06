Insfrán: “La alternancia en Formosa la maneja el Pueblo formoseño con la bendición de Dios”

En el marco de un nuevo Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT), que se realizó en la EPEP N°407 “Carlos Florentino Córdoba” del barrio San Juan Bautista, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ofició como orador principal y se refirió al contexto político actual de cara a las próximas elecciones provinciales que se desarrollarán el 25 de junio en todo el territorio formoseño.

En principio, reconoció la labor que concretaron los trabajadores de los distintos organismos del Poder Ejecutivo provincial y municipal “para tratar de poner lo mejor posible nuestros barrios con el enripiado y perfilado de las calles”; y recordó que en el acceso al barrio San Jorge se está ampliando el Centro de Salud “Mario Jorge Krimer” que “ya está en un 85%” y el SUM de la Fundación Racimos que tiene “un 35% de avance”.

“Quiero aprovechar este momento porque Racimos, la fundación que encabeza el señor Nasser, fue la primera persona que se acercó cuando estuvimos luchando con la pandemia y ofreció ese espacio para que sea un centro de aislamiento sanitario que ha dado muy buenos resultados y después ya saben qué pasó”, indicó.

En esa línea, el mandatario se refirió a los sectores opositores que “devalúan la palabra libertad” e interpeló: “¿En qué lugar donde existe una dictadura los medios que pululan acá, que si uno se pone a ver hay más medios que todos los días se dedican a criticarnos, a inventar cosas, fueron clausurados, inhabilitados, perseguidos por eso?”.

“Dicen barbaridades, no sólo de nosotros sino de nuestras familias que no tienen nada que ver, ligan de rebote, no pueden con uno y se meten con los más débiles que son la familia. Pero no saben que tenemos alma de quebracho, somos formoseños de los bien nacidos”, cuestionó.

Y agregó: “Antes de ayer escuchaba a alguien (de la oposición) decir: te vamos a recibir los formoseños bien nacidos, está bien que los formoseños nacen en donde quieren, pero tienen que tener una condición para que se los considere formoseños: amar a Formosa y ellos no aman a Formosa, por lo tanto, para mí no son formoseños”.

Oposición

En ese sentido, Insfrán habló sobre la visita del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo el pasado viernes en la ciudad de Formosa y fue recibido por el espacio partidario que encabeza el ex juez y actual diputado nacional, Fernando Carbajal, acompañado por la diputada provincial, Gabriela Neme.

“Tuvimos la visita de un célebre personaje de la intendencia de la Capital Federal que decía que venía a luchar contra Insfrán y vino justamente con dos personas que fueron los artífices de que nuestros protocolos sanitarios se debilitaran, con la complicidad del que hoy es diputado nacional y otra señora que hacía las presentaciones que es diputada”, señaló.

Y añadió: “Otro que también hacía las presentaciones que es jefe de campaña de él (Carbajal), que hasta a él le falló porque le prometió que iba a darle una diputación y no pudo ni siquiera ponerle en una lista expectante de diputados, así que imaginen si al que está al lado le falla, a nosotros qué no nos va a fallar”.

Asimismo, el gobernador acusó al precandidato de “caradura” por escucharlo decir que haría federalismo si llega a la presidencia y sostuvo: “No tienen vergüenza, son lo más unitario que existe”.

En otro orden, retomó el discurso del presidente del Centro de Estudiantes de la EPES N°61, quien lo antecedió y contó en su intervención que Rodríguez Larreta no recibió a los estudiantes durante su visita; y reflexionó: “Qué les va a recibir si solamente el 32% de los niños y adolescentes van a escuela pública (en Capital Federal), el resto va a la privada porque no tienen capacidad de gestión, solamente los que tienen plata pueden pagar cuotas”.

“No es como Formosa donde el 99,9% de la educación es pública, gratuita y el estudiante el día que empieza las clases tiene todo lo que va a necesitar durante su formación, no sólo el equipamiento, porque todas las cuestiones materiales el Estado le puede dar, pero hay algo que yo valoro y me siento orgulloso: la calidad educativa que la dan los docentes, porque ya no se puede tapar el sol con la mano, las Pruebas Aprender, en 2021 y 2022, volvieron a poner a Formosa en el tope de los resultados”, expresó.

Coparticipación

Luego, Insfrán pidió al precandidato a presidente de JxC que “no mienta” al decir que se le sacó la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y no a las demás provincias; y recordó que el ex mandatario Mauricio Macri, el 19 de enero de 2016, sacó el Decreto 194/2016 y modificó el índice de coparticipación de la CABA de 1,70 a 3,90.

“Casi triplicó, nos sacó a todas las provincias y no conforme con eso, también nos sacaron a todas las provincias el 30% del fondo sojero, como se lo conoce, para todos los intendentes del país”, puntualizó.

Y amplió: “Formosa fue una de las provincias que hizo su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ese expediente no sé dónde estará, seguro durmiendo el sueño eterno, pero cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hizo la presentación no tardó una semana que la Corte se expidiera”.

En ese contexto, explicó que al llegar Alberto Fernández a la presidencia fijó otro índice pero la CSJN resolvió “una cuestión intermedia”; y fue la Comisión Federal de Impuestos (CFI), constituida por todas las provincias y especialistas en el tema, “de donde salió la evaluación de cuánto costaba ese traspaso y eso se fijó”.

“Yo no sé con qué criterio y estudio la CSJN dijo que había que darle 2,90 y por supuesto hasta ahora, no se le da porque es una barbaridad, entonces que no mienta, se nos sacó a todas las provincias no sólo a Formosa”, ratificó.

Y cuestionó: “Que no mienta, dice que cuando sea presidente va a hablar con todos, yo conozco el versito, cuando estaba Macri yo también hablaba con él pero nos sacaron todo, incluso las obras en ejecución”.

De esta manera, Insfrán trajo a la memoria que, en ese momento, “les dije a ustedes, quédense tranquilos, no vamos a ir a la velocidad que teníamos, pero tampoco vamos a estar estáticos, con recursos nuestros vamos a ir más lento pero no vamos a parar y he cumplido, con el acompañamiento de ustedes”.

“Entonces me pregunto qué vienen a hacer ellos, les digo que el subconsciente traidor de esa señora demostró cuál es el deseo que están esperando, dijo: esperemos que la Corte nos dé una mano para sacarle al señor Insfrán y hablaba de la alternancia”, manifestó.

Y aclaró: “Fíjense qué concepto tienen de la alternancia, resulta ser que ahora la alternancia la tiene que decidir la Corte, pero ¡que calamidad! la alternancia en Formosa la maneja el Pueblo formoseño, con la bendición de Dios”.

Por último, Insfrán reiteró, como en varios de sus discursos, que “soy una persona creyente”, por lo que “les puedo asegurar que Dios hace cosas buenas, no cosas injustas”.

“Por lo tanto estoy, no voy a decir seguro, pero sí confío en él, que el 25 vamos a tener elecciones, vamos a estar en la cancha y vamos a hacer muchos goles, no somos Messi pero sabemos hacer goles a nuestra manera”, aseguró.

Y concluyó: “Somos formoseños, queremos a nuestra provincia, no nos van a venir a correr con la vaina, nunca hemos pactado con la adversidad y como siempre decimos: en Formosa no se rinde nadie”.