Denuncian amenazas de candidata a intendente a vecinos del barrio Namqom

Vecinos del barrio Namqom, exdirigentes del grupo conducido por la actual candidata a intendente Gabriela Neme, denunciaron que la abogada los amenazó, luego de una gresca que se originó en la comunidad, por un reclamo monetario.

El problema se suscitó el día martes 13 cuando militantes de una agrupación de Juntos por el Cambio se encontraban preparando una olla popular en la cancha de futbol “19 de Abril” del referido barrio, hasta donde llegaron exdirigentes para reclamar a Neme el cumplimiento de promesas que hizo a la comunidad.

En un momento dado se generó una gresca, que derivó en personas con lesiones leves, daños en motocicletas y camioneta.

Una de las dirigentes que encabezó el reclamo contra Neme fue Rafaela González, quien señaló a AGENFOR que se acercó al lugar para dialogar con la candidata y solicitarle que cumpla todas las promesas que hizo durante su campaña como candidata a concejal.

“Cuando ganó, nos dejó de lado, no cumplió lo prometido, no nos pagó. Di la cara y la vida por ella, trabajamos en la lluvia, en el barro, llevando su boleta. Había un acuerdo, que cuando ganaba, debía ayudar a los jóvenes sin trabajo y eso no se cumplió”, detalló.

Comentó que Neme cosechó 800 votos en la comunidad, que consideró escasos. “Para mí es mucho. Trabajábamos dando la cara por ella, sin dar chapas ni bolsitas, solo nuestra cara y nuestra palabra. Cuando ganó, desapareció y yo seguí dando la cara, porque vivo en la comunidad y la gente me reclamaba a mí lo que ella prometió”, señaló.

Al explicar el incidente que protagonizó, reseñó que “vine a reclamar lo que trabajé con ella, le vine a reclamar las promesas que hizo, porque la gente me reclama a mí, yo no puedo contestarle nada, porque ella nunca más apareció por acá”.

“Fui a reclamar mi trabajo como militante. Fuimos con Marcelino Gómez, quien también trabajó para ella. La fuimos a buscar, no estaba ella, los referentes de su grupo, que saben cómo trabajábamos, sin mediar palabras me empujaron, ahí fue cuando los vecinos comenzaron a ayudarme”, relató.

Avanzó en señalar que, al encontrarse en inferioridad de condiciones, la comunidad salió en su defensa. “Nosotros éramos dos y ellos eran como cien, la reacción de los vecinos fue eso, vinieron a ayudarme porque vieron que eran muchos”, aclaró.

González se quebró al señalar que “siento impotencia, después de lo que pasó este martes, Gabriela empezó a mandarme mensajes, que esto no quedará así, que yo sé como se maneja ella, y yo lo sé muy bien, hace denuncias. Le contesté que lo haga, porque no tengo abogados, no tengo nada, si me quieren meter presa, que lo hagan”, alertó.

Denunció la dirigente que sufre amenazas por parte de la actual candidata a intendente por la oposición y negó haber recibido dinero para pagar una patota, como se publicó en algunos medios de comunicación social.

En el mismo sentido se pronunció Marcelino Gómez, quien ratificó que el reclamo hacia Neme fue por “promesas incumplidas por la comunidad” y negó cualquier vinculación con candidatos a gobernador.

“Acá en el barrio trabajó mal, ya no hay más confianza, le dijimos a sus militantes que abran bien los ojos. Militar es militar para ella y para sus allegados, como diputada jamás volvió al barrio. Ahora que es candidata, quiere instalar una olla en la comunidad, pero esa olla debería estar los 365 días para ayudar verdaderamente a la comunidad”, consideró.