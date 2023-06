Campeonato Federal del Asado: quién es el formoseño que se consagró como el mejor parrillero del país

La quinta edición de este evento se realizó sobre la Avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Av. de Mayo. Desde shows de música en vivo hasta variadas propuestas gastronómicas, cómo fue el evento que reunió a los expertos argentinos de las brasas

Este lunes 19 de junio, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el corazón del mundo parrillero de 10 a 18. Es que sobre la Avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo, se llevó a cabo el Campeonato Federal del Asado. Así, a lo largo de cinco cuadras, la emblemática avenida porteña reunió a cocineros de las 23 provincias del territorio nacional y de CABA para consagrar al mejor parrillero del país.

Los finalistas de esta edición fueron los representantes de Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Formosa, Chaco y Salta, quienes en la etapa final debieron cocinar durante una hora tira de asado, chorizo, morcilla, medialuna de vacío y verduras.

El vencedor fue Héctor Germán Caballero, un maestro de las parrillas que nació hace 32 años en la localidad de Clorinda, provincia de Formosa. Según cuentan, cuando solo tenía 6 años dejó su lugar natal para trasladarse a General Lucio Mansilla, al sur de la provincia y en la rivera del Río Bermejo. Tan solo un año más tarde, dio sus primeros pasos en la gastronomía, ayudando a sus padres, Bety y Mingo, en la elaboración de panificados y comidas típicas para vender. Ese fue solo un comienzo que hoy, en medio de este reconocimiento, lo encuentra trabajando en su emprendimiento familiar: Madretierra Gourmet.

Hoy, con más de 13 años de experiencia, logró vencer a otros 23 maestros de las parrillas. Antes de alzarse con este premio, Germán confesó: “El orgullo que me provoca representar a Formosa en este prestigioso torneo no me entra en el pecho. Llego ansioso y con el corazón en la mano, para entregar lo mejor de mí”. Y así lo demostró en sus platos iniciales: con una bondiola de cerdo (a punto), unos riñones a punto y un lomo de surubí (como plato regional elegido) y en los finales: con una tira de asado, chorizo y morcilla, y medialuna de vacío, todos sacados en su punto.

El objetivo de este cónclave fue potenciar el sector gastronómico, promoviendo el desarrollo profesional de sus concursantes y difundiendo este clásico ritual argentino. Mientras tanto, el público pudo recorrer los puestos de venta con diferentes parrillas, fiestas nacionales y colectividades, y un escenario con propuestas culturales.

Se trató de la quinta edición de este evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires por medio de BA Capital Gastronómica.

Los 24 contendientes de este campeonato fueron seleccionados por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA CABA) a través de una convocatoria abierta de BA Participación Ciudadana.

Los participantes fueron divididos en tres grupos de ocho participantes que cocinaron por separado en cada tanda. Así, durante el lapso de una hora, cada concursante debió asar tres cortes de carne: bondiola de cerdo, riñón y un plato regional con el corte elegido por cada provincia, además de verduras que pueden presentarse como guarnición o, incluso, como un cuarto plato.

Cada parrillero participó, además, de otro desafío que consistió en la cocción de una provoleta a los 15 minutos de comenzado el desafío. Un jurado institucional y técnico fue el encargado de evaluar los platos y de seleccionar a los dos mejores de cada grupo para la siguiente ronda.

El jurado del Campeonato Federal del Asado estuvo conformado por Natalí Suárez Pardo, ganadora de la edición 2022; Natalia Barrionuevo, sommelier de carne; Javier Brichetto, chef del restaurante Piantao, en Madrid; José Luis Fuoco Sagardi, de Parrilla Vasca; Sandra Honczar, presidente de la Asociación Asadoras Argentinas; Héctor Martínez, representante de la Federación Argentina de Asadores; Guido Moze, de La Parra de Dios; Iván Ordóñez, columnista; Christian Petersen, chef y empresario gastronómico; Patricia Ramos, chef de Nuestro Secreto; Germán Sitz, de Chori y La Carnicería; Mirta Occhiuzzo, representante de la UTHGRA; Gustavo Valsangiácomo, representante del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina; y una dupla de vecinos de Mendoza ganadores del concurso federal de Participación Ciudadana.

Asimismo, las personas que asistieron al evento pudieron votar a la mejor parrilla del Campeonato Federal del Asado. Para esto, debieron acercarse a los puestos y a las mesas distribuidas, escanear un código QR y elegir.

Cabe recordar que en la edición de 2022, la ganadora de la competición fue Natali Suárez Pardo, de San Luis, quien no solo resultó vencedora sino que además hizo historia al convertirse en la primera parrillera en alzarse con este galardón.

Quienes se acercaron al Campeonato Federal del Asado pudieron disfrutar de 60 puestos de parrillas ubicados sobre la Avenida 9 de Julio. Allí hay propuestas gastronómicas de distintos restaurantes de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y de Río Negro. También estuvo la feria del Mercado Argentino de Productos y Productores Agroalimentarios (MAPPA)

También se presentó una amplia gama de opciones gastronómicas internacionales de la mano de las colectividades alemana, búlgara, colombiana, cubana, danesa, japonesa, judía, libanesa, peruana y venezolana. En tanto, hubo aportes de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra (Ayacucho, provincia de Buenos Aires) y de la Fiesta Nacional del Lechón (Morea, provincia de Buenos Aires). Además de los clásicos cortes de carne, se pudo degustar opciones vegetarianas, dulces y para celíacos.

Para amenizar la jornada hubo shows musicales en un escenario ubicado en la Avenida 9 de Julio y Rivadavia. A su vez, los más chicos tuvieron un espacio exclusivo en Perón y 9 de Julio con toboganes, sube y baja, pelotero, inflables y animadores.

Los aceites vegetales y las grasas animales generados durante el Campeonato Federal del Asado serán reciclados y transformados en biodiesel 2G por la planta industrial El Albardón. Este procedimiento sustentable evita que el aceite usado vuelva al circuito comercial y afecte la salud humana, como así también, contamine el agua. Por caso, 1 litro de aceite usado contamina 1000 litros de agua.