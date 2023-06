Barra: “No hay ninguna novedad en la Corte, es una muy buena noticia”

En su reunión de acuerdos de los jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ocupó del caso Formosa y, por lo tanto, el domingo 25 de junio se celebrarán las elecciones provinciales.

Así lo dejó informó el abogado Rodolfo Carlos Barra, quien representó a la provincia de Formosa, junto a la Fiscalía de Estado, ante el máximo Tribunal.

“No hay ninguna novedad, lo cual es una muy buena noticia, quiere decir que la Corte no hace lugar a la medida precautoria que habían planteado (desde la oposición), de manera que este domingo habrá elecciones normalmente, porque si no lo ha hecho hasta este momento, no lo hará más adelante, sería una cosa disparatada”, opinó el destacado constitucionalista, en declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Aclaró que “el silencio en este caso es positivo para nosotros” y explicó que “la Corte advirtió muy bien que este caso es distinto a los de San Juan y Tucumán; pienso yo que en unos días más tendremos una decisión sobre la cuestión de fondo”.

Sobre este punto, adelantó su opinión al señalar que “la Corte rechazará in límine la demanda y mandará a que esto se discuta en la justicia provincial, que es lo que se debió hacer desde un primer momento”.

En este contexto, el abogado consideró que el domingo 25 el pueblo formoseño elegirá libremente, en forma independiente a las críticas que puedan realizarse a la reelección. “Seguramente el gobernador Gildo Insfrán va a ganar por un margen enorme y esto quiere decir que el pueblo lo apoya”, subrayó.