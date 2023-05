Un pueblo adulto que no necesita de patrones para elegir a sus candidatos

Sin dudas que se ha ingresado en la etapa más interesante de la campaña electoral ya en marcha desde el mismo momento en que Gildo Insfrán firmó el decreto de convocatoria para que las elecciones de las autoridades provinciales y municipales se lleven a cabo el próximo 25 de junio.

Es que han surgido acontecimientos nacionales y locales que impulsan a sus protagonistas a activar sus estrategias para ir desmenuzándolas ante los 483.000 ciudadanos en condiciones de votar y tanto en Formosa como en la Nación toda se tome consciencia acerca de cuál es el mejor camino a elegir para que sea un mejor futuro para los argentinos en general y los formoseños en particular.

El clima de tensión política que generó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al suspender las elecciones que debían llevarse a cabo este domingo en San Juan y Tucumán a partir de cautelares presentadas por referentes de Juntos para el Cambio tambien ha tenido su consecuencia aquí ya que la oposición se movilizó para que se utilice el mismo proceder para con Formosa.

De allí que el acto de inauguración este jueves de las remodelaciones y ampliaciones del centro de salud de Colonia Pastoril , de 1.500 habitantes y ubicado a la vera de la ruta 2 y que reemplaza a la vieja salita construida en 1977, movilizara la atención de los medios de comunicación y de la dirigencia política toda.

Es que conociéndolo a Insfrán, se esperaba su reacción ante esta sorpresa que acaba de deparar la realidad política y que según se expresó ayer en el acto tiene como protagonistas a quienes en el pasado no tan lejano apelaban a las fuerzas armadas para expulsar a los gobiernos democráticos y que ahora los han reemplazado por los medios de comunicación social hegemónicos y las máximas estructuras judiciales.

El gobernador habló durante algunos minutos de sus tiempos juveniles y las anécdotas que guardaba como gratos recuerdos ahora de lo que fuera “la complementaria”, esto es la actual ruta 2 totalmente pavimentada y que por entonces era de tierra e intransitable durante las jornadas de lluvia que impedían el tránsito de los colectivos de la empresa El Tigre y que obligaba , a veces, a completar a pie los tramos faltantes para llegar a la ciudad de Formosa, en el caso de los estudiantes universitarios.

Pero el mensaje subió de énfasis cuando mencionó la existencia en la zona de 140 establecimientos ganaderos, el 30% de los cuales pertenece a pequeños productores paipperos que son asistidos por un ingeniero en Producción Agropecuaria, hijo de un productor de la zona y egresado de la actual Universidad Provincial con sede en Laguna Blanca.

Mencionó que la presencia de un delegado del PAIPPA en la zona complementaría esa actividad pecuaria tradicional con la diversificación productiva basada en horticultura, fruticultura y la producción de verduras para el autoconsumo de la población.

Allí mostro su diferencia con un candidato de la oposición que lo critica por no haber logrado una mayor expansión de la ganadería y por no promover el cultivo de algodón. En este caso, le recordó que no solo en Formosa, sino que en todo el país se dejó de expandir el textil porque los costos de su producción eran superiores a los que se pagaban en el mercado.

Además, trajo a memoria el comportamiento deshonesto de quienes llegaron desde el centro del país para aplicar los efectos de la ley de inmigración y se repartieron las tierras, algo que graficó al señalar que el ejemplo claro de ese procedimiento está a la vista a lo largo de los 120 kilómetros entre Clorinda y Formosa junto al río Paraguay, carente de toda población y abundante en enormes latifundios.

Esta postura que pone en evidencia el desconocimiento que el candidato de la oposición tiene en de la realidad provincial lo llevó a decir que siempre la asumirá porque gestiona como un exponente de la expresión del pueblo y defensor de sus intereses.

Resaltó Gildo la adultez alcanzada por los formoseños al señalar que no necesita de apelar a patrones porteños para elegir sus candidatos como acontece con quienes no solo apelan a los medios de comunicación porteños para denostar contra la provincia y sus habitantes sino también a la dirigencia central de la intendencia de CABA a la que consulta a quienes incluir como candidatos en sus boletas.

Confía plenamente en quienes han demostrado siempre ser esclarecidos y agradecidos y los exhortó a mantenerse firmemente unidos, organizados y solidarios pues de ese modo se fortalecerá la comunidad organizada y en los comicios que vienen seguirán invencibles.

No se olvidó de quienes desde la oposición lo desafiaban con debates directos para mostrar la superioridad de sus supuestamente novedosas propuestas transformadoras de Formosa y que acaban de sumarse a quienes buscan “sacarlo de la cancha” con denuncias judiciales ante la CSJ.