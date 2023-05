Los salvajes unitarios están de fiesta

Con esas palabras José Hernández iniciaba su biografía del Chacho Peñaloza, quien acababa de ser asesinado. Desde entonces bajo la Constitución Federal han sido muchas las fiestas de los unitarios quienes cambiaron su nombre por el de liberales.

Sancionada la Constitución de 1853 forzaron la reforma ad hoc de 1860 que aumentaba el carácter federal de nuestra Carta Magna lo cual parece una paradoja, pero se explica porque querían reforzar la autonomía de Buenos Aires, donde se sentían fuertes, aunque para eso tuvieran que aumentar también la autonomía de los 13 Ranchos como llamaban a las demás provincias. Entre otras cosas suprimieron la facultad del Congreso Nacional de revisar las Constituciones Provinciales, de someter a juicio político a los Gobernadores y de conocer la justicia federal las causas que se suscitasen dentro de cada provincia, que debían ser resueltas exclusivamente por los tribunales locales.

Pero de hecho fueron interviniendo en las provincias. al margen de las disposiciones constitucionales y matando caudillos siguió la fiesta unitaria hasta la llegada al poder de Roca, quien reimpuso el autonomismo y fundó el Estado moderno.

Los salvajes unitarios volvieron a estar de fiesta con la caída de Irigoyen en 1930 y la de Perón en 1955.

Rechazados muchas veces por las urnas se han abroquelado ahora en el único Poder de la República que no surge del voto popular: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde allí olvidan la reformas de 1860 y con falaces argumentos han querido restaurar el unitarismo de hecho, asumiendo la totalidad del poder jurisdiccional reservando incluso para la Justicia Federal el conocimiento de las causas de derecho público denominadas causas políticas o institucionales (como las denomina Marienhoff) consideradas conforme a la doctrina constante y bicentenaria del Consejo de Estado y del Tribunal de Conflictos de Francia como causas no justiciables (v.gr. el fallido acuerdo con Irán).

Ahora, saltándose a la torera la reforma de 1860 pretenden revisar y corregir a su modo las Constituciones Provinciales, exigiendo de las mismas clausulas consideradas, desde la deposición de Tarquino el Soberbio, último Rey de Roma en 505 a. C. hasta ahora, como notas esenciales del sistema republicano. Con ello se sustituyen al pueblo de cada Provincia que en ejercicio de su soberanía se ha dado su constitución y, de hecho, se adjudican la suma del poder público, ya han dictado. anulado y resucitado leyes nacionales, ahora parece que les toca el turno a las constituciones provinciales. Si no fuera una cuestión tan grave parecería un juego de niños: "Ahora pueden votar, ahora no pueden, por este sí, por este no, miren que siempre mando yo".

Pero con el pueblo soberano y sus instituciones no debe jugarse, al menos en democracia. ¿Y la Patria? Como decía hace años Leonardo Castellani, sigue siendo “la pálida Patria enferma”.

Rodolfo Ricardo Raúl Roquel

M7.482.425