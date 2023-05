La Defensoría intimó a los bancos a cumplir con sus obligaciones

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó a todos los bancos de nuestra plaza, como al Banco Formosa y Nación, con Sucursales en el interior, a lo que se le suman Cajeros automáticos en todo nuestro territorio, “a que dispongan las medidas correspondientes para que este próximo domingo donde miles de jubilados y pensionados, les corresponde hacerse de sus beneficios, no se encuentren, con ningún inconveniente en cualquier cajero”. Autoridades del Banco Formosa, informaron al Organismo de la Constitución, que los Cajeros automáticos estarán cargados con dinero este fin de semana y que el día lunes próximo, han diseñado un esquema de atención integral ya que con seguridad van a tener que hacer frente no “solamente a los jubilados que deseen cobrar por ventanilla, así como también a todos aquellos que les corresponde según el cronograma de pagos del Gobierno Provincial, a lo que se les sumarán posteriormente, los empleados públicos activos”. Agregaron que las operaciones mediante ONDA (aplicación que permite realizar compras, pagar impuestos y servicios, enviar y recibir dinero a otros usuarios Onda, consultar el saldo de tus cuentas), se han incrementado sustancialmente a partir de los beneficios que poseen los usuarios y el número de comercios adheridos. Por último el Ombudsman Provincial, advirtió a todos los usuarios de los Cajeros Automáticos “a no dejar tirados o arrojar en los cestos de los cajeros automáticos, los tickets de sus operaciones, pues en los mismos quedan impresos un sinnúmero de datos personales que luego podrían ser utilizados para vaciar las cuentas sueldos, así como recordó, no compartir ningún dato o clave de las tarjetas, y menos responder a llamadas telefónicas o por WhatsApp o Redes Sociales, que son las vías por donde los ciberdelincuentes continúan estafando a la gente en FORMOSA y en todo el país”. La Sucursal del Banco Nación Clorinda, también, señaló que cumple con sus obligaciones de RECARGAS, a través de su actual Gerente y por ello, se peticionó a cualquier ciudadano que desee hacer alguna denuncia o reclamo al respecto, que se comuniquen a los números 3704 – 436379 – 4436320 – 0800 444 1770 o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.