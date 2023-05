La CSJN no puede suspender legalmente las elecciones en Formosa

El Defensor del Pueblo señaló que, la CSJN tampoco puede impedir “caprichosamente y por intereses que no son legales ni constitucionales, participar a alguien que reúna los requisitos electorales exigidos por la Constitución de la Provincia de Formosa, que tiene plena vigencia en todo nuestro territorio”-

El Observatorio de Derechos Electorales y Políticos -ODEPOE- que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, “que tanto las Acciones Declarativas de Certeza interpuestas por el Candidato a gobernador Fernando Carbajal, como la Acción de Amparo presentada por la Confederación Frente Amplio Formoseño, ante la CSJN y cuando aún el actual mandatario provincial Dr. Gildo Insfrán no se ha ni siquiera postulado para un nuevo periodo al frente del Ejecutivo Local, buscan sin decirlo desconocer la Constitución Provincial y proscribir a determinados ciudadanos, que pueden exponerse a la voluntad de la ciudadanía para que mediante el voto, sean elegidos o no”. Desde el mismo Observatorio, se señaló que, si bien algunos juristas sostienen que los planteos son admisibles desde el fondo de la cuestión, lo que no es posible que la Corte entienda sobre los mismos. Esto es así por las siguientes razones que pasaron a enumerar: * La primera es que no es competencia de la CSJN determinar que causas son de competencia originaria, pues ya lo determinó la Constitución Nacional los arts. 116 y 117. La Corte no tiene competencia federal y menos aún originaria. Si asumen la función de garantía del art. 5 de la CN se arrogarían la Suma del Poder Público. * La única manera legal que tienen los peticionantes de acceder a la CSJN es por vía de Recurso Extraordinario. El art 14 de la Ley Nº 48 lo establece de esa manera y dado que, al haber suspendido las elecciones en Tucumán y San Juan, esta misma Corte no respetó ni la Constitución Nacional, ni las Leyes dictadas en consecuencia. * En los dos casos citados, las causas continúan en la Corte y han originado una gran “incertidumbre en todo el país, produciendo un verdadero caos institucional que nadie conoce como podría culminar y lo que es aún más grave, es que, con sus propias medidas cautelares, la CSJN se ha desenmascarado y puesto al frente de un sector político que responde a la derecha y a los poderes económicos y mediáticos concentrados de la argentina, “para impedir que el Pueblo pueda ejercer su legítimo derecho al voto, prohibiéndolo de manera irracional, debiéndose tan solo por ahora, guardar las urnas como si estuviéramos en un proceso militar y en este sentido, denunciamos Institucionalmente que las presentaciones primeramente citadas, junto a quienes las firman e interponen, son los responsables de violar y desconocer la legalidad del proceso electoral en la Provincia de Formosa”.