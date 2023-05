Intendente de Juárez: “No necesitamos un helicóptero sanitario, si tenemos un Hospital Distrital”

Refutó así los dichos de un candidato de la oposición que propuso en la zona comprar un helicóptero sanitario para evacuar pacientes del oeste.

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, recibió este jueves 4 al gobernador Gildo Insfrán, en el marco de una nueva edición del operativo “Por Nuestra Gente, Todo”, que llevó prestaciones médicas y oftalmológicas, además de atenciones de distintos organismos del Estado para los vecinos de esa importante localidad del oeste provincial.

En la oportunidad, el primer mandatario provincial entregó las llaves de una retroexcavadora para la Municipalidad y comprometió el trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad para la reparación de calles de la localidad.

Nacif se refirió a las elecciones del 25 de junio y consideró que en la provincia de Formosa el pueblo formoseño ratificará su apoyo al Gobernador, líder de un gran proceso de profundas transformaciones. “Tampoco tengo dudas que Juárez será un bastión del Peronismo y ejemplo de todo el país”, anticipó.

Advirtió además el jefe comunal que hace poco la comunidad recibió la visita de alguien pretendiendo vender “espejitos de colores” y proponiendo un “helicóptero sanitario” para emergencias.

“Le decimos que hoy en Juárez no tenemos necesidad, porque tenemos un hospital dirigido por José Fernández, que tiene los profesionales y las técnicas de última generación como el tomógrafo con Arco en C. La propuesta de un helicóptero sanitario es desubicada, porque la atención médica la podemos hacer a 500 kilómetros de Capital. Eso no es fruto de la naturaleza, es un plan de Gobierno, es que en Ingeniero Juárez estamos contemplados en el Modelo Formoseño que lidera”, refutó.

Dijo que esta misma persona, conocida por “revolear hacienda y comprar muchos campos”, también planteó como punto importante recuperar la tenencia de la tierra, a lo que Nacif respondió que en la actualidad la tenencia de la tierra está resuelta en un 95% en la provincia, con distintos grados de documentación, merced a un trabajo territorial realizado por el Instituto de Tierras, con presencia en cada localidad.

En ese marco, mostró su preocupación por que esta persona desconoce absolutamente la problemática del río Pilcomayo, que demandó un titánico trabajo de la provincia, para encauzar sus aguas y garantizar así su aprovechamiento.

Por todo ello, pidió a los jóvenes recordar la gran cantidad de obras que el Modelo Formoseño lleva adelante en Juárez, las 1468 escuelas inauguradas a lo largo y ancho de la provincia, la conectividad y las rutas pavimentadas, y además la decisión política de instalar la Universidad Provincial de Laguna Blanca, que permitirá estudiar en Formosa, sin necesidad de dejar la provincia.

“A todo lo está haciendo un hombre que tiene un modelo, entonces no esperemos nada de estos nuevos empresarios que vienen a proponernos cosas que sólo redundan en beneficios propios”, advirtió.