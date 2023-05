Insfrán: “Quieren anular la voluntad del pueblo formoseño y eso nosotros no podemos permitir”

En un nuevo encuentro entre el Gobierno y el pueblo, el gobernador Gildo Insfrán desarrolló el operativo solidario Por Nuestra Gente, Todo, este sábado en la EPEP N° 374 “Alfonsina Storni”, del barrio Vial de la ciudad Capital.

Allí, defendió la educación pública y gratuita de la provincia de Formosa y se refirió a los ataques recibidos por parte de la oposición, reafirmando su compromiso de estar al servicio de todos los formoseños y dejando en claro que el pueblo de Formosa es soberano y nadie puede anular su voluntad.

De este modo, al tomar la palabra, Insfrán en primer lugar se refirió a los resultados provisorios de las Pruebas Aprender, felicitando a los y las docentes por el desempeño que tuvo esta escuela.

Señaló que “la tendencia indica que hemos mejorado muchísimo, con excelentes resultados y con estos datos provisorios estamos ubicados muy bien a nivel nacional”.

Por eso, aclaró que en la provincia “casi el 99% de su educación es pública y gratuita”, asegurando que quizás “estas son las cosas que parece que molestan, ya que somos una provincia que recién va a cumplir 68 años”.

Y remarcó que tener estos resultados comparándolo con otras provincias que tienen mayores recursos, significa que “hay un Estado presente que hace todo lo posible para que esa enseñanza sea de calidad, calidad que la ponen los docentes”.

Asimismo, marcó que “cuando se habla mal de nuestra educación, no se habla mal solamente del Gobierno, sino que se está hablando mal directamente de ustedes”, refiriéndose al personal docente, subrayando que “es llamativo que personas que están dentro del sistema educativo son las personas que más denostan estos resultados”.

Sin embargo, manifestó que cuando algo está mal “no hay que criticar, hay que colaborar para resolverlo y hacerlo mejor”, teniendo en cuenta que esta es la forma de actuar que tenemos los formoseños, “como pueblo solidario y cálido”.

Siguiendo esta línea, el titular del Poder Ejecutivo, sostuvo que en esta jornada de sábado, el Gobierno con todas sus áreas, está atendiendo de manera gratuita en el barrio Vial y otros cercanos, aseverando que “esto no empezó ahora solamente porque hay elecciones, es una actividad desde hace más de veinte años, con un impasse durante la pandemia del COVID19”.

“Este es el sentido del OPNGT”, expresó, añadiendo que “estamos cumpliendo, una vez más, nuestro compromiso con ustedes, que es estar siempre cerca y fundamentalmente hablar menos y escuchar más, así podemos tener una manera de encontrar las soluciones a lo que necesitan”.

País republicano y federal

Respecto a los ataques sufridos de parte de la oposición y sus pedidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones del 25 de junio y evitar su candidatura, el mandatario provincial, sostuvo categórico: “No soy abogado, soy político, pero entiendo las órdenes jurídicas y nuestra Constitución Nacional dice que somos un país republicano y federal”.

Entonces, indicó que si el alto tribunal hiciera lo que piden “los pedigüeños de la oposición” sería directamente borrar el federalismo, afirmando que “nosotros no hemos violado ni un artículo de nuestra Constitución, ni Nacional ni Provincial”.

Explicó que ellos -oposición- cuestionan “la alternancia” del gobernador y vicegobernador, pero “¿La alternancia tiene que resolverse en la justicia? ¿O la alternancia la tiene que resolver el pueblo soberano?, fustigó.

Y expuso que “los que tienen un cargo indefinido son esas personas que ahora tienen que decidir, porque están hasta los 75 años y cuanto duré su buena conducta y honor”.

A su vez, mencionó que “hay opositores, que ya son proclamados candidatos porque no respetan el cronograma electoral y ya están en campaña”, pero les dijo que “fíjense en su interior porque me parece que los que están un poco flojitos de papeles son ustedes”.

“Lo que están buscando no es que este supremo organismo diga que quien les habla no pueda ser candidato, sino que los porteños lo que quieren es que directamente digan quién va a ser el gobernador de la provincia de Formosa por designación y no por el voto”, aseveró Insfrán.

Y continuó: “Quieren anular la voluntad del pueblo formoseño y eso nosotros no podemos permitir, porque el pueblo formoseño es soberano”.

De esta manera, recalcó que “lo que les duele es la política que tiene nuestro Gobierno y no solamente la política, sino que hay alguien que ustedes eligieron, que les dice las cosas de frente, sin esconder ni buscar títeres para que vayan al frente”. .

Se refirió también a la situación económica nacional, considerando que “a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, los especuladores siguen acumulando su riqueza a costa del sufrimiento de la mayoría de las personas”.

Por eso, el Gobernador enfatizó en que su deseo es que “la riqueza se reparta equitativamente”, destacando que “en el NEA, Formosa es la provincia que tiene el mejor índice de Gini”.

Y al finalizar, aseguró a todos los formoseños que “vamos a estar con todos de punta a punta de la provincia y también a nivel nacional para servir a nuestro movimiento y buscar lo mejor, porque Argentina se merece seguir teniendo un gobierno nacional y popular, cuya columna vertebral de ese modelo tiene que ser el peronismo”.