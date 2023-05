Insfrán: “En Formosa trabajamos para el bienestar del pueblo”

Luego de que el gobernador Gildo Insfrán haya inaugurado dos nuevas obras educativas en la localidad de Tatané, en la EPEP N°182 encabezó el segundo operativo solidario Por Nuestra Gente Todo de este sábado 13 de mayo.

En su discurso, inició agradeciendo a todo el personal que estuvo trabajando en el lugar durante la semana, indicando que “todo lo bello que hoy estamos viendo es fruto de la labor de ellos”.

Asimismo, aclaró que “cuando habla de trabajadores se refiere a todos, porque para nosotros existente una sola clase de persona y es la que trabaja”.

“Es una alegría venir a Tatané, porque vi crecer este pueblo junto a ustedes”, confesóy en concordancia esbozó con énfasis: “Vamos a hacer la Planta de Agua Potable”.

Continuando en esta línea, habló sobre obras que competen a la educación, expresando: “Recién entregamos un edificio para el Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional N°19del departamento de Educación Permanente y, ustedes saben que no todos tienen uno propio, sino que ocupan un lugar de otro establecimiento y en el horario que tengan disponible”, señaló.

En tanto, recordó: “Hasta ayer llevábamos 1471 obras educativas entregadas, hoy con estos dos nuevos establecimientos llegamos a 1473 y vamos a seguir sumando”.

Producción para el pueblo

En otra parte de su alocución, Insfrán dirigió unas palabras a un vecino del lugar, al señor Licai, destacando el compromiso y trabajo que realizó durante los años 1999 y 2002 cuando el país atravesaba “momentos económicos difíciles en donde, a modo de ayuda, los paipperos, dirigidos por él, llevaban su producción en un camión otorgado por la Municipalidad e Herradura”.

“Esto no puedo olvidar”, confesó y continuó: “Hoy, todos los paipperos tienen la posibilidad de venderle al Plan Nutrir y este programa entrega sus productos a más de20 mil familias capitalinas”.

Respecto de esta temática, expresó: “Ojalá que en la Capital Federal también reciban, porque no crean que ahí no hay pobres”, manifestó y aseguró que “ellos no pueden acceder enforma directa a estosproductos como ocurre acá y lo hacen a un costo diez veces más elevado de loque le sale al productor”, estimó.

En esta línea, afirmó que “los porteños no producen nada, pero se jactan de que nos mandan cosas”.

Aquí, recordó que “cuando habla de porteños se refiere a la oligarquía, la que hoy se llama círculo rojo, pero es igual a decir circulo amarillo, que son aquellos que estuvieron en contra del federalismo, porque son unitarios”.

Sin embargo, remarcó: “Nosotros somos federales porque queremos una Nación justa, libre y soberana”.

Y continuó: “Yo ni los considero argentinos, miran más hacia Europa y, para ellos mirar el interior es menoscabo, no obstante,nosotros nos sentimos orgullosos de lo que somos y eso es lo que no tenemos que perder nunca”.

“Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir y esto es lo que no nos perdonan. Nosotros no tenemos necesidades de ir a pedirle permiso a algúnpatrónpara hacer las cosas, porque acá decidimos nosotros, el pueblo formoseño y es a esto a lo que tienen miedo”, añadió.

Elecciones

También, se refirió a las próximas elecciones provinciales que se llevarán a cabo el 25 de junio manifestando: “¿Vieron que ahora están todos desesperados porque quieren sacarme de la cancha?, a lo cual contestó contundente: “Nuestra Constitución dice claramente que el Gobernador y el Vicegobernador durarán en sus funciones cuatro años y podrán ser reelectos. Nada más”.

Ante esto, expuso que ellos hablan de que en Formosa no hay alternancia, explicando que “la alternancia la decide el pueblo.

“Hace poco dije, si hubiera sido así como ellos quieren interpretar, Mauricio Macri tenía la oportunidad de ser reelecto y no hubo continuidadporque el pueblo no quiso. Nada más que eso. Listo. Terminó”, sentenció Insfrán.

“La Constitución Nacional dice que tenemos un Gobierno republicano y federal, pero ellos son unitarios porque siempre vivieron del esfuerzo de todas las provincias,porque no plantan ni un rabanito, se enojan pero es la verdad, lo único que producen son gorilas”, manifestó.

Y estimó que “quieren concentrar la riqueza y disfrutarla entre unos pocos, mientrasotros miran y aplauden”, y aclaró: “Pero yo no, solo me arrodillo ante Dios, y lo digo ante mi pueblo porque con ustedes persuado porque quiero ser su conductor”.

“En Formosa trabajamos para el bienestar del pueblo y como peronistas decimos que hay que trazar una línea de vida y debajo del cual no tengaque vivir nadie”, agregó.

Economía

Cerrando su discursohabló de la economía actual, declarando que “no estamos pasando momentos muy exitosos y que cada vez cuesta más llegar a fin de mes”.

Ante esta situación, pidió “hay que irhacia atrás para saber por qué estamos así” y recordó que “Néstor Kirchner enel 2005 pagótotalmentela deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) recuperando así nuestra independencia económica y con ella la soberanía política, es decir, las decisiones las tomábamos nosotros. Hoy, ya no es así, porque Macri nos volvió a endeudar con el FMI y hoy para tomar una medida debemos preguntarles si les gusta o no”.

“Pese a esto en la provincia dimos un aumento del 44%” remarcó y explicó que “si bien es para empleados públicos, igual genera un impacto en distintos rubros de la economía local”.

“Este es el derrame que proponemos los peronistas, porque el que proponen ellos es derrame cerebral nomas”, sentenció.

Finalmente, aseveró: “Con este 44% que van a cobrar ahora, suma un 70% de aumento en el primer semestre y, después vamos a seguir mirando y de acuerdo con nuestras posibilidades seguiremos, porque queremos que el salario supere a la inflación”, cerró.