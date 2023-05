Finalizaron los Encuentros Corales 2023 Nivel Primario en la ciudad de Formosa

El pasado miércoles 17 se dio el cierre de los Encuentros Corales 2023 “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, correspondientes al Nivel Primario, donde participaron más de 1500 voces infantiles de las escuelas de la ciudad de Formosa.

Se trata de una actividad organizada por el Programa Provincial de Coros Escolares, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación.

Durante su desarrollo se trabajó articuladamente con la Delegación Zonal Formosa, el Departamento de Educación Pública de Gestión Privada, la Dirección del Nivel Superior y la Coordinación Provincial de la Modalidad de Educación Artística.

En referencia a esta nueva edición, que une a los alumnos con la cultura local a través del canto, profesores de música de los establecimientos de enseñanza participantes comentaron a AGENFOR lo vivido en este nuevo encuentro.

“Al igual que todos los años la experiencia que deja es hermosa. El disfrute que tiene el Encuentro Coral, por parte de los niños, de las familias, de los docentes, de la comunidad educativa en general, es para destacar”, esbozó la profesora Celeste Martearena.

Y agregó: “El momento más esperado por los estudiantes es cantar arriba del escenario, ya que para ellos es emocionante participar, demostrar lo que hacen y saben y, para nosotros como profesores de música, nos conmueve y llena de orgullo ver cómo se desempeñan”.

A su turno, el docente Néstor Riveros resaltó la idea de “trabajar con repertorio musical de autores formoseños u obras que hablen de la provincia”.

Por otro lado, Miguel Machuca, profesor próximo a jubilarse, hizo énfasis en la organización del evento, calificándola como “muy buena al igual que su desarrollo, ya que se llevó a cabo de manera activa y dinámica”.

“Los estudiantes son el resultado de lo que el profesor les da. A los niños hay que brindarles lo mejor para que logren lo mejor. Éste es mi último año y lo viví con mucha emoción”, confesó.

Por último, Daniela Markotich manifestó: “Lo positivo de los encuentros es que los niños salen del entorno de la escuela, esa experiencia de interactuar con otro público, otros escenarios, es novedoso y sumamente motivador y, a mí, como profesora, los encuentros corales me ayudan mucho porque me proponen desafíos, me ayuda a superarme y a crecer”.

Cabe recordar que desde el año 2015 se desarrollan los Coros Escolares en Formosa Capital. Con el tiempo, se fue extendiendo a diferentes puntos de la provincia, como ocurrió en la Delegación de Pirané, la cual tuvo su primera edición en el 2022.

En este 2023 se sumarán por primera vez las escuelas de la Delegación Patiño, que incluye a las localidades de Comandante Fontana, Estanislao del Campo, Subteniente Perín e Ibarreta. También estarán participando las escuelas de la ciudad de Clorinda y de Laguna Blanca.