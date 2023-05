Docentes y no docentes de la UNaF se movilizaron y manifestaron por reclamos salariales

Docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se movilizaron y manifestaron en la mañana de este lunes 22 frente al Rectorado de la casa de altos estudios en reclamo del “no pago de los aumentos salariales pactados en paritarias nacionales”.

“Las y los docentes y no docentes de la UNaF continuamos este lunes con las medidas de fuerzas en movilización y manifestación frente a Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa por el justo reclamo del no pago de los aumentos salariales pactados en paritarias nacionales 2023”, remarcaron fuentes gremiales.

Exigieron, además, “el cese inmediato de los hostigamientos, persecuciones y cesantías arbitrarias por parte de la actual gestión”, con los trabajadores universitarios.

En ese contexto, Jorge Insfrán, secretario general adjunto de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF), manifestó en diálogo con AGENFOR que “una vez más nos manifestamos en un plan de lucha con los compañeros docentes y también nos acompañaron representantes de los estudiantes”.

“Hicimos una movilización porque somos parte de una comunidad universitaria que quiere tener entera a la UNaF. Esta lucha nos convoca por la falta de respuestas por parte del rector Augusto César Parmetler, que es el único responsable del desfinanciamiento que está pasando la Universidad y por las deudas que está teniendo con los trabajadores docentes y no docentes”, explicó.

Y denunció que “no ha pagado la totalidad de los haberes de abril y seguimos con la deuda de marzo”, resaltando en ese sentido que “hemos intervenido en el Consejo Superior con cartas documento, pidiendo que tomen intervención ante esta situación y le exijan al rector un informe sobre cómo se están manejando los recursos de asignaciones presupuestarias de la UNaF”.

“Esto no es normal, nunca ocurrió, todas las Universidades del país recibieron en tiempo y forma todo lo que sea transferencias y no puede ser que Formosa sea un caso aparte. Ellos sostienen que los recursos son deficitarios, no les alcanzan”, lo cual “es una clara demostración de lo que veníamos hablando, la crisis institucional y académica que vive la UNaF”.