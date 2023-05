Basterra: “El Gobernador nos propuso la más profunda transformación de la provincia”

El ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra, destacó la visión política del gobernador Gildo Insfrán al decidir desarrollar el Modelo Formoseño en todo el territorio provincial.

Según datos recabados por AGENFOR, en su alocución brindada este viernes 12 en la inauguración del establecimiento educativo 1471 de la gestión de Insfrán, hizo un repaso de la historia, mencionando en primera medida cuando “nuestro territorio había sido considerado un territorio de entrega bajo las hipótesis de un posible conflicto militar con países vecinos”.

“La tesis fue no desarrollar a Formosa, el norte, porque el sentido original de esa tesis geopolítica era proteger al privilegio del centralismo porteño”, sostuvo.

Agregó que “desde aquel entonces, todas las definiciones políticas- estratégicas estuvieron signadas por proteger a un núcleo de familias que han decidido el destino de nuestra Patria, más allá de la voluntad y de los intereses del pueblo argentino”.

Ante esto remarcó: “Con una claridad meridiana nuestro conductor ofreció a los formoseños el concepto de la Reparación Histórica que, posteriormente fue apropiado por otras provincias, por ejemplo, Santa Cruz con quien fuera el querido presidente Néstor Kirchner”.

Y avanzó destacando que desde el Modelo Formoseño se propuso que “recuperemos el sentido de arraigo y desarrollemos nuestra provincia”.

Ello “fue escuchado por Kirchner”, a partir de lo cual “toda la potencia de lo que se había planificado y propuesto empezó a tomar vigor con la llegada de un Gobierno con verdadero sentido nacional y popular; fue así donde nuestro modelo empezó a desplegar todo su potencial”.

Nombró aquí a las obras de rutas, energía eléctrica, escuelas, centros de salud, entre otras, las que “hacen sentirnos orgullosos de pertenecer a un proceso histórico de construcción de una sociedad”.

“Llegó un punto cúlmine en que teníamos que enfrentar la normativa que hacía que no podamos ejercer el derecho a elegir a los formoseños y fue así cómo nuestra Constitución fue modificada para que cada uno de los formoseños y formoseñas puedan elegir con absoluta libertad quién lo conduzca. El pueblo formoseño decidió elegirlo a Insfrán” expresó.

“Quienes han sido nuestros adversarios políticos no encuentran la forma de aportar a este proyecto, porque no piensan en el aporte a la construcción colectiva. Cada esfuerzo electoral que hacen es exclusivamente a partir de sus propios intereses y a costa de la vida de los formoseños”, sentenció.

Ese fue “el caso del juez subrogante (Fernando Carbajal, ahora diputado nacional por la UCR), que permitió que por una estrategia política electoral se quebrara el mejor sistema de salud de la Argentina con más de mil formoseños muertos por culpa de esa decisión”, repudió.

Ahora, en el marco del proceso electoral, se suma “un nuevo actor, traficante o comerciante de hacienda que habla de las tierras de Formosa, ¿con qué autoridad lo hace?”, se preguntó el ministro Basterra.

Y arremetió: “Tremendo especulador de tierras, contrario al sentido de lo que hizo el conductor Insfrán, el de entregar títulos de propiedad a los pequeños y medianos productores, a los habitantes de las localidades con miles de viviendas construidas y miles de títulos entregados, con un PAIPPA único en el país que apunta a no dar la tierra para que después vengan los especuladores y las lleven, sino para que puedan radicarse nuestros paipperos y proseguir con su actividad productiva en la actividad y lugar que desean hacerlo”, realzó.

En esta línea, alertó que desde la oposición “apelan a todas las artimañas que están poniendo en riesgo a la democracia y voluntad popular en la Argentina, amparándose en fallos absolutamente inconstitucionales para tratar, no que Insfrán no sea el Gobernador, sino que los formoseños y formoseñas no puedan elegir”.

Finalmente, dejó en claro que “el Gobierno provincial, a través de las políticas llevadas con el Modelo Formoseño, nos permite que todas las niñas, niños, jóvenes puedan expresar el desarrollo de sus capacidades y que seamos revolucionarios como ha sido el Gobernador, al proponernos la más profunda transformación de la provincia, la cual lleva el tiempo necesario para que alcancemos el sentido de equidad y desarrollo”.