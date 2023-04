Pago irregular de sueldos en la UNaF: el corolario de la disolución progresiva de todas las históricas misiones de las instituciones universitarias

En la Universidad Nacional de Formosa se fueron perdiendo progresivamente los mecanismos que garantizan la calidad académica y el respeto por las leyes que rigen la enseñanza superior.

En la Casa de Altos Estudios, gremios docentes y no docentes, vienen reclamando, entre otros, la regularización de sus salarios y lo acordado por paritarias nacionales, situación que deriva en los constantes paros y movilizaciones que realizan los trabajadores de la educación.

Los reclamos, justificados, llevaron a la crisis institucional y derivó en diferentes denuncias en el fuero federal como así también el pasado 14 de abril, durante el plenario de rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional, el rector de la UNaF Augusto Parmetler fue denunciado por el secretario de Capacitación de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun), Daniel Villa.

Villa aseguró que el rectorado de la UNaF "designó en la máxima categoría 1 a un familiar, sin cumplir ningún tipo de requisito"

Ante esta situación, y los “malos manejos” en la cuestión económica, explicaron docentes, que el Artículo 11 de la LEY 24521 establece los derechos de los docentes, en ellas, “acceder a la carrera académica mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición”.

De la misma forma se regula la carrera docente con la Resolución Consejo Superior N° 0107/05, sin embargo, indican, desde que asumió el actual rector, Augusto Palmtler, en el 2017, solo se llevaron a cabo dos concursos públicos para profesor titular, el de su actual vicerrector y el de un profesor aliado integrante del consejo directivo de la Facultad de Humanidades.

Detallaron en ese sentido las fuentes que Parmetler “no ha convocado a concursos docentes porque no se articuló un plan de convocatoria y efectivización de los concursos docentes, cuestión primordial para garantizar la calidad académica”.

“Sin embargo ha nombrado a docentes sin concurso y sin antecedentes que ha producido un inmenso engrosamiento de la planta en forma irregular, cuyas consecuencias recaen en el actual presupuesto”, enfatizaron.

En esta misma línea, tampoco se aplicó el régimen de concursos no docentes para el acceso y promoción de personal no docente. En el caso que se confirmara la incorporación de personal no docente y su promoción, cuestiones solamente definidas por el rector Parmeteler y el secretario de gestión Oscar Drelichman.

Por otra parte y entre las normas “que también se incumplen en la Universidad de Formosa, es el Artículo 33 de LEY 24521 en el Capítulo 3, de las condiciones para su funcionamiento, Sección I, requisitos generales”, este artículo, establece que las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, la jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Agrega además que “el ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición, debiéndose asegurar la constitución de jurados integrados por profesores por concurso”, situación que no se respeta y fuera denunciado no solo en la justicia, también en el plenario de rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional.

La mala administración, hace que hoy el rectorado de la UNaF, viole el régimen normativo de educación superior, y de la propia Universidad Nacional de Formosa, mientras que se agudiza la liquidación ilegal de salarios del personal docente y no docente además de la persecución ideológica mediante el uso de la intimidación y la violencia, los docentes de la Universidad, continúan en “alerta y movilización”.