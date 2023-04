Laguna Naineck: Exigen liberación de la RN 86 y que se accione contra los responsables

Miles de formoseños son perjudicados por la medida de fuerza “política” y sin justificación técnica de la Filial local de la Federación Agraria.

En la plaza San Martín de Laguna Naineck se realizó una asamblea de vecinos, solicitando a través de la Defensoría del Pueblo la liberación de la Ruta Nacional Nº 86 y que se accione penal y civilmente sobre los responsables del corte que lleva adelante la Filial local de la Federación Agraria.

Según manifestó a AGENFOR el intendente Julio Murdoch, “solicitamos a través de una herramienta de la Constitución que es la Defensoría del Pueblo que liberen la ruta nacional, pero también a las fuerzas federales que identifiquen a los responsables del corte para hacerlos responsables civil y penalmente por cualquier evento que pudiera ocurrir, como un accidente, además de que paguen de su bolsillo personal por el daño material que el vecino tenga que sufrir por utilizar un camino alternativo”.

En ese marco, hizo hincapié en “el descontento y el malhumor de la gente por tener que transitar por caminos de tierra que no son adecuados para la circulación”.

Ello entorpece el traslado de “quienes se ven imposibilitados para llevar sus productos” a los mercados, al igual que el ingreso a la localidad de las mercaderías para el abastecimiento de los ciudadanos.

De la misma manera, “los vecinos tampoco pueden ir a los centros de salud, de educación, sus trabajos, ni realizar sus tareas administrativas”.

“Es una situación sumamente complicada”, describió el jefe comunal, clarificando que el corte de ruta “es político”, por cuanto “el precandidato (a gobernador de la oposición) Fernando Carbajal anduvo hablando con los vecinos y visitando la Federación Agraria, que es la responsable del corte. Y también hubo un móvil del precandidato Francisco Paoltroni recorriendo Tacaaglé, donde al rato hubo un corte, al igual que en La Primavera”.

Es así que, ante los perjuicios que ocasiona la medida de fuerza, “nos congregamos en una iniciativa ciudadana, convocando a una asamblea del pueblo, solicitando la liberación de la ruta 86”, ya que “queremos sentar un precedente e iniciar causas en donde hagamos responsables tanto civil como penalmente a los referentes del corte”.

Por su parte, en contacto con esta Agencia, Bernardo Lagraña, presidente de la asociación de productores bananeros, repudió: “Venimos atravesando la imposibilidad de transportar nuestros productos y llegar a los mercados, con la banana, el verdeo y los cítricos que son maltratados al ir por los caminos alternativos”, porque “son 30 minutos de pozos, zanjas, y si hay lluvias se complica aún más”.

“La estamos pasando muy mal”, dijo el productor Nelson Solís, agregando que “tengo mi producto que es la banana ya en la cámara y con el corte de ruta se me echa todo a perder”.

“Me duele muchísimo la actitud de esta gente que dice llamarse Federación Agraria; yo no sé qué clase de productor agrario tienen afiliados porque realmente la gente que trabaja y produce somos nosotros”, afirmó.

Y agregó que “acá la gente me conoce, invito a todos a mi chacra, donde trabajo con mi familia, mi señora y mis hijos. Ahora tengo la banana en la cámara y me preocupa porque si no llego a comercializar para el viernes se me echa a perder”.

En igual modo, otros productores mostraron su preocupación por que “tenemos preparadas las cosas para las ferias de Clorinda, por ejemplo, y que nuestros productos se echen a perder”.

“Estamos en democracia, entonces cómo un pueblo va a estar cerrado, una ruta nacional cortada. Como productores, tenemos que ir a la chacra a producir y trabajar, esa es nuestra función. El Gobierno ayuda y tenemos toda la tecnología. Entonces, no es la forma ir a cortar la ruta porque se está perjudicando a todos. Que analicen un poco lo que están haciendo, este no es el camino”, cerraron.