Inician programas deportivos en las escuelas formoseñas

Este martes 11, en las instalaciones de la EPES N°54 “Gobernador Juan José Silva”, se llevó a cabo una reunión en donde se trataron varios temas que competen al deporte dentro del ámbito educativo, entre ellos el lanzamiento de la Liga Deportiva Intercolegial, los Juegos Del Norte Grande y los Juegos Evita Escolares.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el profesor Martín Ibáñez, integrante del equipo técnico de la Coordinación de Educación Física de la provincia, quien indicó que “se realizó una reunión con los profesores de los colegios secundarios de la ciudad capital, como así también de Gran Guardia, Colonia Pastoril y San Hilario”.

Esbozó que entre los temas tratados se habló de “la reglamentación” y confirmó que en el presente ciclo lectivo “los Juegos Intercolegiales van a arrancar en la categoría sub 14 en los deportes de futsal, volleyball, atletismo, hándbol y cesto”.

No obstante, informó que “los Juegos del Norte Grande están pactados para las categorías sub 17 y 18”, aclarando que “es para alumnos que no compiten regularmente en ligas”.

Respecto de las actividades programadas realizadas por la Coordinación, el profesor Ibáñez, recordó que son: “Convivencias Deportivas Interescolares en Educación Primaria, la Liga Deportiva, los Juegos del Norte Grande, los Juegos Evitas Escolares, RCP en las Escuelas, Postura Escolar, Campamento Educativo y capacitaciones”.

Aquí, subrayó que “Convivencias Deportivas Interescolares inició este martes 11 en las escuelas de la Jurisdicción cinco con futsal masculino. Mientras que los primeros días de mayo comenzará la liga con futsal masculino y femenino y se continuará con vóley”, concluyó.