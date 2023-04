Formosa es la tercera provincia del país con mayor cantidad de estudiantes en instituciones públicas

El observatorio de Políticas Públicas de Formosa POLITIKÉ, realizó un análisis en el cual muestran que en el 2022 el porcentaje de alumnos/as en edad escolar obligatoria (4-18 años), que asistieron a establecimientos públicos en el país, fue del 71%. En cuanto a la provincia de Formosa, se pudo observar que el porcentaje de alumnos/as que asistieron a un establecimiento público fue del 89%. De esta forma la provincia de Formosa se ubicó como la tercera jurisdicción en el país que cuenta con mayor cantidad de estudiantes en instituciones estatales.

Industria e Intercambio Comercial Argentino

Además en otro ámbito desde el Observatorio explicaron que en febrero del 2023 la industria utilizó el 65% de su capacidad instalada en la Argentina, 1 punto porcentual más que en febrero del 2022. Entre los bloques sectoriales que presentaron mayor utilización de su capacidad instalada superiores al nivel general fueron: Refinación de Petróleo (86%), Papel y Cartón (77,2%), Industrias Metálicas Básicas (74,7%), Productos Minerales no Metálicos (74,4%), Sustancias y Productos Químicos (74,2%).

Además, en marzo del 2023 las exportaciones en el país cayeron 22,2% interanual y las importaciones 4,2%. La balanza comercial arrojó un déficit de US$ 1.059 millones. Los principales socios comerciales fueron: China (US$ -685), Paraguay (US$ -668 M), Brasil (US$ -499), Unión Europea (US$ -435), concluyeron.