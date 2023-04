El gobernador Insfrán inauguró obras de refacción y ampliación de Casa de la Solidaridad

Este miércoles 26, en horas de la tarde, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán presidió la ceremonia de inauguración de la refacción y la ampliación de la Casa de la Solidaridad del barrio Venezuela, ubicada en la calle Puchini N° 2099 de la ciudad capital.

Acompañaron al primer mandatario el vicegobernador Eber Solís; legisladoras nacionales; la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez; al igual que ministras y ministros del Poder Ejecutivo y el intendente capitalino Jorge Jofré.

También, diputadas y diputados provinciales, la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala; el administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa; representantes de delegaciones nacionales con asiento en la provincia, autoridades de la Policía de Formosa y adultos mayores, “los dueños de la Casa”, quienes estaban exultantes.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa, con los acordes de la Banda de Música de la Policía Provincial, habló Julia Cáceres, de 73 años y vecina de la Casa de la Solidaridad, que repasó su historia de vida y cómo desde esta “casita” la fueron acompañando y fue formando amistades.

Destacó que tras sufrir violencia de género y todo el esfuerzo de criar a sus hijos sola, llegó a este lugar para “pedir ayuda”, donde la recibieron muy bien y dieron fuerzas ante la situación.

De este modo, emocionada, contó la relación de amistad que entabló y las numerosas actividades realizadas, consagrándose “campeona en tejo”.

Por eso, agradeció al gobernador Insfrán “por esta casa tan linda y que, sin saber, a veces es el refugio y la contención de muchos abuelos y abuelas que sufren la soledad como yo alguna vez”.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el administrador del IPS, Arrúa, quien subrayó: “Este es simplemente el inicio porque lo que se viene en inauguraciones va a ser realmente sorpresivo para muchos adultos mayores”, realzando que las mismas “van a servir para poder atenderlos y darles ese mejoramiento de calidad de vida que buscamos todos”.

Avanzó resaltando que “el objetivo trascendental es no solamente mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, sino lograr la vejez activa. De eso se trata la propuesta fundamental que tiene nuestro Gobierno para cada uno de ellos”.

“Hoy estamos en un barrio, el Venezuela, en esta Casa activa a la que concurren muchos de nuestros adultos mayores de la zona” merced al Estado presente, que “va uniendo esa cadena familiar, social y cultural, con un proceso de acciones para poder dar respuestas a la sociedad”.

“Con la ideología del Peronismo, el Gobierno provincial lo que hace es todo lo que desde el pensamiento peronista queremos desarrollar. Y esta obra responde a un principio fundamental histórico que viene de aquella reforma constitucional del ’49 que ya hablaba de los derechos de la ancianidad”, enfatizó.

Es así que “por nuestros principios e ideología, cumplimos en un ciento por ciento en Formosa el significado del derecho a la ancianidad”.

Entonces, “quien conduce esa realidad es otro eslabón muy importante porque, para poder aplicar los conceptos del Justicialismo, tiene que estar la decisión política. Y eso lo cumple nuestro compañero, el gobernador Insfrán, de profunda concepción justicialista y su sentido de formoseño”, ponderó.

Para cerrar, enunció: “Los que somos cristianos sabemos, y evidenciado está, que Dios pone y saca reyes. Nosotros tenemos un Gobernador que está hace varios mandatos y muchos no lo entienden. No comprenden que se trata de un proyecto que no es individual y no tiene nada que ver con aquellos del centralismo porteño, que no conocen lo que es el calor formoseño, nunca vinieron a probar lo que comemos, ni a ver lo que sufrimos en su momento, como tampoco conocen nuestra historia”.

Con miras a las elecciones provinciales de junio próximo, exhortó: “Queridos compañeros militantes, nos queda un gran objetivo. Desde el sacrificio, la convicción y el trabajo, hay una palabra que el Gobernador nos dice y donde está sintetizado el verdadero sentido de corazón que tenemos: unidad. El pueblo va a decidir y seguramente lo pondrá nuevamente en la silla que corresponde para seguir llevando todos los avances y decisiones de un proyecto que nos contiene a todos”, concluyó.

Finalmente, tras los discursos, se procedió al tradicional corte de cintas y el descubrimiento de una placa recordatoria, lo cual estuvo a cargo del gobernador Insfrán, junto al vicegobernador Solís, el intendente Jofré, la ministra de la Comunidad, el administrador del IPS y la señora Cáceres.

Por último, se efectuó una recorrida por las flamantes instalaciones refaccionadas y ampliadas de la Casa de la Solidaridad del Venezuela.