Denunció la Defensoría que los usuarios de telefonía, internet o cable no pueden conocer los precios reales de sus servicios

Es que los abusos y las políticas para retener a los clientes, hacen que coexistan una gran variedad de planes y precios para cada usuario, siendo necesaria una urgente intervención del ENACOM y de la Secretaría de Comunicaciones como Autoridad de Aplicación de la Ley Argentina Digital-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se denunció ante el Enacom y la Secretaria de Comunicaciones de Nación, "que las empresas prestarías de telefonía fija, móvil, Internet y cable con sucursales en nuestra provincia, al momento en que los usuarios quieren dar de baja sus líneas o servicios, no se los permiten y entonces ofrecen planes más convenientes", con lo cual, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció en todos los casos que nunca llegamos a conocer "los precios reales de los servicios". En todos los casos, cuando luego de plantear formalmente los reclamos, ya sea vía administrativa o judicialmente, "aparecen ofertas muy tentadoras para retener a los usuarios, clientes para las empresas". Estas nuevas ventajosas ofertas, por varios meses, vienen originando que "existan una infinidad de precios vigentes al mismo tiempo", es por esta razón que, desde la Defensoría del Pueblo, se señaló, que no debemos dejarnos engañar o confundir y el usuario siempre debe decidir. Gialluca afirmó que estos son casos típicos de "oligopolios discriminadores de precios, en donde las empresas establecen para cada usuario un precio distinto". Esta política de retención de clientes, donde frente al reclamo, bajan los precios u ofrecen planes ventajosos, para continuar brindando el servicio, es donde podemos observar que no se está cumpliendo la exigencia de tomar a estas actividades, como servicios públicos y debería entonces producirse una mayor intervención del Estado, frente a estas conductas abusivas. Existen en los hechos variados ejemplos, donde las telefónicas, cambian de planes, sin eliminar los anteriores, sucediendo lo mismo con las empresas de Internet, televisión por cable o prepagas, que tienen precios iniciales distintos para el mismo servicio. Esta diversidad de precios, lleva a que los usuarios no conozcamos nunca el precio real de estos servicios. Como vamos a conocer si son precios justos y razonables, si llaman los usuarios para pedir la baja y les ofrecen descuentos de un 30% por mes u otras alternativas desconocidas y que con sorpresa ahora las empresas sacan a relucir. Es que, en la Argentina, la Ley Digital, sancionada en el año 2014, establecía que las tarifas podrán ser reguladas por la Autoridad de Aplicación. Esto fue modificado y eliminado por el DNU 267, en el Gobierno de Macri en enero del 2016 y desde entonces, el Estado quedó atado de manos en esta materia e inhibido de poder intervenir en la fijación de tarifas de referencias, lo que está en línea con las políticas públicas que proponen una total desregulación, lo que lleva a que los usuarios no conozcan los precios reales de los servicios y a este el punto que cuestionamos. Total desregulación de los servicios, de modo tal que las empresas y empresarios fijen unilateralmente tarifas e inviertan donde prevean mayores ganancias, dejando a zonas como nuestra Provincia, "sin lugares de Atención al Usuario" que permitan a los usuarios ser atendidos por personas idóneas y no por un 0800 y este es uno de los puntos que cuestionamos. No puede darse una absoluta desregulación de los servicios públicos esenciales, que permitan a la gente, sobre todo Adultos Mayores, Originarios, ser atendidas por personal capacitado, con empatía real y no enviarlos directamente a un 0800, donde no les resuelven nada y los terminan perjudicando aún más, pues luego, tienen que pagar sumas de dinero muy abultadas.