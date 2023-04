Corte de Ruta 86: Pedidos de ampliación de la emergencia agropecuaria “no tienen justificación técnica alguna”

La Federación Agraria, Filial Laguna Naineck, lleva adelante el corte de la Ruta Nacional 86 pidiendo que el Gobierno de Formosa amplíe el decreto de emergencia agropecuaria.

Sin embargo, el subsecretario de Producción Sustentable del Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA), el licenciado Lucas Rodríguez, explicó a esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “es un pedido de claro corte político, injustificado técnicamente”.

Y señaló que, en su momento el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa aconsejó que, debido a la falta de perfil de humedad en el suelo de la zona, “no sembrar maíz o mandioca porque la necesidad hídrica de esos cultivos no estaba cubierta por las lluvias que se habían dado en esos momentos”.

Entonces, “estos pedidos actuales no tienen justificación técnica alguna”, insistió, añadiendo que “la emergencia agropecuaria no se puede dictar sobre cultivos que bien no existían o no estaban recomendados, porque se atienden situaciones puntuales donde eventos climáticos extremos surgen sin previsión y pueden afectar al productor”.

Por lo tanto, “los informes técnicos de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios confirman los informes técnicos del MPyA, de que no existía perfil de humedad suficiente”, aseveró.

En este marco, enfatizó en que “son reclamos partidarios por parte de dirigentes vinculados a un senador de la Unión Cívica Radical y que obviamente aprovechan las cercanías de los tiempos electorales para generar distorsión en la información y un encono de los productores, de manera injustificada”, sentenció.

Además, resaltó que “son pocos productores” los que participan del corte y “no son los 796 productores de banana afectados en esa localidad”.

Rodríguez aseguró que los paipperos de la zona “tienen bien en claro que el Gobierno de la provincia los acompaña permanente, a través de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, quien ha implementado una estrategia de producción que los ha puesto en el centro de las políticas del Modelo Formoseño”.

Asimismo, subrayó que el impacto sobre las comunidades de la región “es muy grave” por la dinamización de la economía, el transporte y el desarrollo normal de las actividades de esos comprovincianos de la zona, que se ven “sumamente afectados por la interrupción voluntaria y que está en contra de los intereses de los formoseños, liderada por una dirigencia vinculada a Federación Agraria y de la UCR de nuestra provincia”.

Homologación

Asimismo, respecto de la homologación por parte del Gobierno Nacional de la emergencia agropecuaria para Formosa, el funcionario señaló que “el instrumento que fue comunicado por el Boletín Oficial fue una resolución del ministro de Economía, Sergio Massa, que homologó la declaración de emergencia agropecuaria efectuada por el gobernador Insfrán”.

De acuerdo al Boletín Oficial, la provincia de Formosa presentó para su tratamiento el Decreto Provincial Nº 13 de fecha 30 de enero de 2023, en la reunión de fecha 2 de marzo de 2023 de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias.

Ello significa que “el trabajo de relevamiento del Gobierno de Formosa a través del Ministerio de la Producción y Ambiente, constatando los daños que sufrieron los cultivos de cucurbitáceas en las localidades de Villa Dos Trece y Las Lomitas los días 20 y 26 de octubre pasado, respectivamente”.

Al igual que “las heladas tardías y el déficit hídrico que se sucedieron en Laguna Naineck, Laguna Blanca, Buena Vista, Riacho He Hé y Siete Palmas, donde se vio afectado el cultivo de banana”.

Por estas razones, “el Gobierno Nacional ha decretado a partir de lo que significa la Ley de Emergencia Agropecuaria y, de ese modo, los productores que fueron afectados están contemplados dentro de las medidas de alivio fiscal”.

“Van a poder acceder, a través de los certificados de emergencia agropecuaria que emite la Subsecretaría de Producción Sustentable del MPyA, a deducir el Impuesto a las Ganancias, la suspensión de embargos y juicios, la refinanciación y la regularización de las deudas previsionales que puedan llegar a tener”, puntualizó.

Y agregó que, a partir de las gestiones que el Gobierno provincial realiza junto a la Nación, los productores bananeros y de cucurbitáceas de las mencionadas localidades formoseñas “podrán acceder también a asistencia en términos de aportes no reembolsables y técnica para recomponer la situación de los cultivos dañados”.

“Esto va a trabajarse a partir de la elevación del Ministerio de la Producción y Ambiente a la Comisión Nacional de la lista de aquellos productores afectados, que por esos eventos que son constatables vía los informes que los técnicos del MPyA efectuaron en el territorio, van a ser asistidos, por un lado, por estas medidas de alivio fiscal y por otro, con los aportes no reembolsables y la asistencia técnica”, enfatizó, acentuando que esto ya viene materializándose en el fortalecimiento de la diversificación productiva plasmada en el Modelo Formoseño.