Combustible: Secuestran más de 800 litros en doña Lola

• Dos adolescentes transportaban en una Toyota Hilux 23 bidones de carburante





La Policía interceptó una camioneta en la zona de “Doña Lola” que transportaba combustible de manera irregular, sin medidas de seguridad ni habilitación, motivando la aprehensión de dos hombres y secuestró respectivo.

El viernes al mediodía, personal de la Subcomisaría Bernardino Rivadavia detectó durante patrullajes preventivos en la zona de “doña Lola”, una camioneta Toyota Hilux con dos ocupantes en su interior en actitud sospechosa.

Los sujetos al advertir la presencia del móvil policial, pretendieron darse a la fuga, pero fueron interceptados por los uniformados. Tras identificar al conductor del rodado, se trataba de un joven de 22 años y su acompañante era menor 17 años.

Se verifico la carrocería de la camioneta, y se encontraron con un total de 23 bidones cargados con 800 litros de combustible que pretendían trasladarlo hacia la hermana República del Paraguay.

El rodado no tenía las placas colocadas de la sustancia peligrosa que transportaba, el conductor no tenía licencia nacional para esa actividad y no tenía ningún elemento de seguridad.

Se documentó el procedimiento con personal de la Dirección de Policía Científica y el Cuerpo de Bomberos, iniciándose al respecto una causa contravencional con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía de turno en esta ciudad.