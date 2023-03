Ley Micaela: La Secretaría de la Mujer capacitó a personal del Ministerio de Economía

Este lunes 20 capacitó a miembros de las subsecretarías de Empelo, de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico, dependientes del Ministerio de Economía, Haciendas y Finanzas de la provincia.

La misma, se realizó en instalaciones de la Subsecretaría de Empleo, ubicada en Maipú 45 de la ciudad capital.

En este marco, la responsable de la Secretaría de la Mujer, organismo a cargo de la formación, la licenciada Angélica García, se refirió a esta nueva jornada manifestando que “más allá de lo que la ley obliga, buscamos lograr que se comprometan como ciudadanos, así vivimos en una sociedad con vínculos agradables”.

Ante ello, afirmó: “Por eso, vamos a seguir capacitando a los distintos organismos”.

A su vez, según pudo recabar AGENFOR, remarcó que “la participación en todas las jornadas es altamente positiva” y señaló que “ahora, de acuerdo con nuestro índice estadístico, hemos notado un incremento de denuncias respecto del año anterior”.

El subsecretario de Economía Social de la provincia, el contador Ricardo Fisher, esbozó que “para nuestra área es una herramienta muy valiosa, porque nos ayuda resolver conflictos sin violencia”.

“Nos capacitan de que es la violencia, la cual no es solamente de golpe, sino que también puede ser de tipo verbal, económica o de silencio, es decir, aquel que ve que está ocurriendo una situación así y no denuncia, lo que está haciendo es permitir que esto siga ocurriendo”, aseveró.

Respecto del campo de trabajo que le compete, explicó que “trabajan con cooperativas que son uniones de personas que se juntan para realizar una tarea en común. Aquí no existe un jefe y, por ende, las decisiones se toman entre todos”.

Indicó que esta realidad “genera conflictos, porque al ser todos iguales y decidir en grupo, muchas veces genera rose y por lo tanto una situación de violencia”.

Ante ello, volvió a remarcar que por estos motivos la capacitación resulta para el ambiente laboral “una herramienta muy valiosa” y adelantó que “a partir de lo aprendido, vamos a crear cursos de capacitación sobre esta temática para las cooperativas”.

Por otra parte, el subsecretario de Empelo, Rodrigo Sandoval, destacó su importancia explicando que es así porque “formamos parte de un Estado provincial que entiende y comprende esta cuestiones y el gobernador Gildo Insfrán nos llama a reducir esta brecha que existe entre el hombre y la mujer y a entender a cómo comportarnos en esta sociedad”.

Aquí, subrayó que “no puede existir un tipo de sistema que no incluya, no integre y no comprenda el rol que la mujer hoy tiene en la población”.