Justina Almirón abogó por la responsabilidad y aporte empresario en los tiempos económicos actuales

Justina Almirón, presidenta del Consejo Consultivo de CAMEFOR, Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, valoró los recientes anuncios de actualización de sueldos que recientemente otorgó el Gobierno de la provincia a los empleados de la administración pública provincial, atento a lo sensible de nuestra economía nacional, e indicó que aunque entiende que los comerciantes y los empresarios locales no son formadores de precios, pueden ayudar desde los lugares que ocupan a buscar un sano equilibrio a la hora vender los servicios y productos con los que trabajan, para que no falte nada en los hogares formoseños.

Justina, destacó también que las empresas formoseñas están viendo un repunte desde la trágica situación que debimos pasar en la pandemia del COVID 19. Y aunque se mostró conocedora de la aplicación de las políticas nacionales, provinciales y locales, que buscan fortalecer a los productores y sector productivo y comercial local, explicó que el trabajo debe ser siempre en unidad, y de una forma en la que todos los sectores involucrados participen de manera activa, responsable, y éticamente solidaria.

En ese orden de orden de cosas, la empresaria recordó que sería más que positivo la activación de un centro de control de calidad que esté a disposición de nuestros productores locales, del interior y de la capital, para que puedan tener aún mas posibilidades de comercializar sus productos.

Justina recordó que actualmente nuestros productores muestran lo que hacen en las ferias, festivales o puntos actualmente habilitados con programas tutelados por el Estado, que han demostrado ser eficientes; pero agregó que si se contara con un laboratorio de control de calidad se multiplicarían sus oportunidades de crecimiento en áreas en las que todavía no pueden abarcar.

Para Justina en los tiempos difíciles más debemos confiar en la bondad de Dios con nosotros.