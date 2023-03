El gobernador y el ministro Fernández recorrieron instalaciones del Polo Científico y Parque Acuático “17 de Octubre”

Este lunes 6, luego de dejar inaugurado el Seminario “ForCIC BootCamp Litoral 2023” en el auditorio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la Capital, el gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, recorrieron las instalaciones de dicho complejo y, también, se trasladaron hasta el barrio Eva Perón para que el funcionario nacional conozca el Parque Acuático “17 de Octubre”.

En ese marco, Fernández conversó con AGENFOR y expresó que “ver algo de estas características y que los barrios populares tengan acceso a la misma, es una cosa imposible de creer”.

“Yo vengo de una familia de clase media pobre, tuve por primera vez acceso a una pileta a los 13 años cuando mi mamá, que era portera de una escuela, pudo hacerme socio del club Quilmes y las limitaciones eran superlativas”, recordó.

Y agregó: “La primera vez que jugué en algo como esto fue en 1993 en Miami, los pobres no teníamos derecho a estas cosas. Entonces la posibilidad que uno le asigne el respeto y reconocimiento que se merece cualquier chico de nuestros barrios, con sus padres trabajando y sus hermanos disfrutando de lo mismo, a mi me llena de orgullo”.

Asimismo, el funcionario aseguró que “esto es justicia social inexorablemente” porque “cuando nos planteamos a dónde quiere llegar, dentro del marco de los derechos que tenemos como el de trabajar, definido en la quinta verdad peronista cuando Perón dice que dignifica y es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume, también comprende el derecho al divertimento”.

“Cuando uno en los barrios cercanos a la capital, muy pobres, en algunas villas inclusive, se ve una antena de Direct TV que son parabólicas, no falta el que se enoja, pero tienen derecho al divertimento; a lo mejor no tienen para ir al cine o comer pizza en otro lugar pero pueden ver fútbol, alguna película por esa antena. Yo la defensa al derecho al divertimento la aprendí de Juan Perón y no me la quita nadie”, indicó.

A su vez, Fernández expresó que Formosa está “cada vez más linda” y contó que “lo venía felicitando a Gildo”, no sólo por las escuelas construidas, sino también por “esa realidad que no se puede objetar”.

“Porque tiene un ámbito de planificación muy serio y está pendiente permanentemente de la cantidad de gente que vive en esta zona y cuánto necesitan para estudiar como corresponde”, consideró.

Y añadió: “Hace 40 años si yo contaba en Buenos Aires que íbamos a tener fábricas de esas características en Formosa se morían de risa y hoy de la risa no se muere nadie, sino que todo el mundo sabe que teniendo un gobernador de estas características, pensando en cómo crecer y generar políticas que den trabajo, proyección a la provincia, posibilidades ciertas, o un acueducto que cruza la provincia”.

Por otro lado, rememoró cuando acompañó al ex presidente Néstor Kirchner en la firma del Acta de Reparación Histórica que catalogó como “un cachetazo a la vergüenza a la que nos sometieron los gobernantes hasta ese momento, en reconocer lo que les corresponde a Formosa y no se lo habían dado”.

“Todas esas cosas son las que a mí me satisfacen, independientemente de lo linda que está Formosa, ya que se proyecta como una provincia industrial, generadora de energía, riquezas que le va a dar mucha mejor vida a sus habitantes”, auguró.

Y destacó que los ingenieros “ya no vienen de Buenos Aires recibidos en la UBA”, sino que son de Formosa, “ingenieros de sus pueblos”, que tienen el mismo nivel que “aquellos que se reciben a 1500 kilómetros y no tiene nada que ver con la idiosincrasia de su pueblo”.

Entonces, insistió el ministro, en la “importancia que tiene que nuestros jóvenes, estudien específicamente lo que necesita su provincia, que es lo que están haciendo en este momento”.

Récord de visitantes

En otro orden, la ministra Secretaria del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca, quien acompañó a la comitiva que recorrió las instalaciones del Parque Acuático “17 de octubre”, señaló que, luego de la inauguración de la nueva zona del complejo, creció la afluencia de personas.

“Entre el sábado y domingo tuvimos 7500 visitantes en este parque en el corazón del barrio Eva Perón”, sostuvo; y recalcó: “Como formoseños debemos sentirnos orgullosos de esta Formosa que crece día a día y podemos ver y palpar los logros de la comunidad formoseña”.

“No sólo en obras de infraestructura sino también en esparcimiento, porque es un derecho que tiene la comunidad formoseña de tener un parque de acceso libre y gratuito”, aseveró.

Y siguió: “Con diferentes actividades que ofrecemos a la comunidad formoseña a la que puede acceder cualquier persona que visite la provincia o viva aquí. Es un privilegio y orgullo trabajar todos los días en este parque y en bienestar de la comunidad formoseña”.

En cuanto al incremento de personas que se dio luego de las recientes inauguraciones en el complejo, la funcionaria detalló que “teníamos un promedio de dos mil personas por día” y, sólo el pasado domingo, “tuvimos cerca de seis mil personas que ingresaron, aumentó mucho el caudal de gente que viene a conocer las nuevas instalaciones”.

“Estamos muy contentos porque de todos los puntos de la provincia se acercan, el parque va a funcionar durante todo el mes de marzo y mientras las temperaturas nos permitan veremos si en abril continúa”, anticipó.

Por último, Guardia Mendonca se refirió al inicio de la Escuela de Natación, libre y gratuita, que funciona en el mismo Parque Acuático y se desarrolla por la mañana y por la tarde.

“A la mañana, desde las 8 horas, para los adultos; 9 horas, adolescentes; y 10 horas, niños y niñas. Luego, desde las 15 horas, con los más pequeños hasta culminar a las 17 horas con los adultos”, precisó.

Y recordó que, desde las 15.30 horas, hay espacio de pileta libre en el complejo y a las 20 horas, las clases de aquagym, que se dan en simultáneo con el Complejo de Piletas del Paraíso de los Niños.