El Espacio de Atención Solidaria llegó al Antenor Gauna

Este sábado 18, el Espacio de Atención Solidaria “Vuelta al Cole” se desarrolló en el barrio Antenor Gauna, brindando atención médica para que los niños y niñas completen su libreta escolar y certificado de vacunas.

En este marco, profesionales, dirigentes y militantes contribuyeron a la causa, logrando que cada uno tenga su certificado de aptitud física, certificado bucodental, vacunas al día, control de talla y peso y un desayuno saludable para todas las familias.

Al respecto, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri destacó que este tipo de actividades responde a lo que ha caracterizado siempre al gobernador Gildo Insfrán, dando respuestas concretas a la sociedad.

Además, resaltó que “sigue gestionando obras para los formoseños”, como el caso del Acueducto del Norte, “que va a permitir un aumento de las posibilidades de producción y de desarrollo humano, porque va a abastecer de agua a muchas regiones”.

Respecto, al tratamiento de los distintos proyectos en el Congreso de la Nación, señaló que “hay una batería de proyectos de leyes que queremos tratar pero la oposición se encarga de obstaculizar y paralizarlas”.

Explicó que, actualmente se está tratando el Juicio político a la Corte Suprema con los 14 pedidos de destitución a los miembros y aseguró que “es inadmisible que no quieran investigar el buen desempeño o no de cada uno de los funcionarios. Deben ser los primeros en ponerse a disposición para que sepamos si hubo o no mal desempeño y si no lo hubo, se seguirá para adelante”, subrayó.

Por su parte, la legisladora provincial, Otilia Brítez expuso que la Fundación de Acción Solidaria, participa de este espacio de atención “y de nuevo nos tiene acá con todos los vecinos de este barrio trabajando en terreno”.

Y resaltó que no solamente se otorgan los certificados de aptitud física y bucodental, sino que se aprovecha hablar con los padres sobre las dificultades que se les presentan.

Asimismo, luego del control en esta jornada se hacen las derivaciones a los centros de salud correspondientes y nos ocupamos personalmente de llevarlos hasta el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) y al Hospital de Alta Complejidad, cuando así se requiera.

Además, al concluir se refirió a quienes tienen comentarios malintencionados por este tipo de actividades, afirmando que “hay personas que lo único que quieren es denostar este trabajo y así, al gobernador Gildo Insfrán, pero no vamos a permitir porque estas actividades las hacemos desde siempre con mucha alegría y compromiso y no solo porque es un año electoral”.