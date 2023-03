Día Mundial del Riñón: El HAC invita a la concientización, prevención y experiencia

El Día Mundial del Riñón, fue creado con la finalidad de generar conciencia entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma precoz y cuando aún hay tiempo para solventar la situación o para retrasar lo inevitable.

Cada año se establece un lema para trabajar sobre él, en este 2023, es: "Prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables". Lo inesperado hace referencia a los desastres medioambientales o humanos, ya sean terremotos, guerras, inundaciones o condiciones meteorológicas extremas. En estas circunstancias, los afectados por enfermedades crónicas como los pacientes renales necesitan mayor apoyo y preparación.

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón" ofrece un servicio integral a los pacientes con esta patología, brindando todas las opciones de tratamiento sustitutivo, tales como consultorio de nefrología, el tratamiento de hemodiálisis y por último tener la posibilidad de trasplantarse.

En este sentido el paciente Martínez Sergio comento: “Hace un mes cambió bastante mi vida, hoy estoy hablando y concientizando a la gente sobre el cuidado de los riñones y la importancia de donar órganos, ya que da muchas esperanzas de vida este gran gesto de amor”.

Además recalco la importancia de realizarse los chequeos anuales para poder “agarrar a tiempo” y tener la garantía “de que estamos bien”.

“Por no acercarme a tiempo llegue a perder los riñones termine dependiendo de una máquina que tenía que hacer el trabajo de filtrarme sangre, purificar, era un tratamiento de cuatro horas tres veces por semana es como que estaba prácticamente a dependencia de la maquina por no haber venido a tiempo al hospital”, contó.

Luego, agregó: “Tuve la suerte que en el momento de haberme enfermado fui acogido por los servicios estatales porque no tenía obra social, nada de cobertura. Desde el primer momento el Hospital se hizo cargo de todo desde el tratamiento, internación y diálisis, hasta el transporte me ponían, solo tengo mucho agradecimiento ya que nunca me sentí abandonado”.

“Hoy estoy atravesando la etapa final de una recuperación después del trasplante el cual es muy rápido, mi mensaje va para las personas que están en diálisis les puedo decir que trasplantarse es lo más lindo, volves a recuperar tu salud”, consideró.

Y finalizó: “Gracias a Dios tenemos en la provincia un excelente equipo de profesionales que hacen un gran trabajo cada día, dando lo mejor para que podamos recuperar nuestra vida cotidiana de la mejor manera”.