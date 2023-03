De la Rosa: “En Formosa se construye todos los días la felicidad del pueblo”

Al participar de una nueva inauguración escolar, la obra educativa 1464 de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, la auditora general de la Nación, la licenciada Graciela de la Rosa resaltó que “Formosa es una provincia de grandes transformaciones que las estamos demostrando”.

Así lo expresó en la habilitación de las obras de refacción y ampliación de la EPEP N° 514 y el JIN N° 7, situadas en el barrio República Argentina de la ciudad capital, acto que encabezó en la mañana de este lunes 27 el primer mandatario formoseño.

“Feliz de haber podido estar en la inauguración de esta escuela, que es la 1464 de su gestión. Fue emocionante; un acto público, popular, con todos los chicos, los docentes, los vecinos, una hermosísima mañana”, resumió en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Y avanzó destacando que Formosa “es una provincia de grandes transformaciones que las estamos demostrando”.

“Contó el Gobernador la cantidad de escuelas que se inauguraron en solamente un mes”, subrayó, haciendo notar que, desde el inicio del ciclo lectivo, ocurrido el 27 de febrero, el Gobierno provincial lleva inauguradas 12 obras educativas, tanto en Capital como en Clorinda, llegando así a la cifra oficial de 1464 inauguradas durante su gestión.

Realzó que “esto no ocurre en ninguna parte de la Argentina y no sé si del mundo, porque no se trata sólo de la construcción física de una escuela, un centro de salud o un hospital; es la política pública que tiene que ver con los derechos a la educación y a la salud. Así se construyen derechos”.

“Este es el Modelo Formoseño, una provincia peronista, donde se construye todos los días la felicidad del pueblo -puso en valor-. Es hermoso estar en Formosa”.

Macri

En otro orden, De la Rosa se refirió la renuncia de Mauricio Macri a una candidatura presidencial en Juntos por el Cambio, apuntando que “creo que cayó en la razón de ser, de que no le daban las encuestas ni los números”.

Además, “el porcentaje de rechazo que tiene a nivel nacional llegó a cifras altísimas”.

En ese sentido, calificó de “lamentable” el mensaje del expresidente en el video difundido este domingo. “Fue un discurso del siglo pasado, de las oligarquías. Otra vez, enfrentando al Peronismo, diciendo que hace 70 u 80 años la Argentina está mal por el Peronismo, cuando justamente es el que otorga los derechos al pueblo”, enfatizó.

“Desde la salud y la educación, las jubilaciones y muchos otros. Los derechos populares los ha conseguido el Peronismo. Perón, Evita y luego los Gobiernos peronistas”, robusteció.

De modo que “volver a hablar del Peronismo en esos términos, es lamentable”, rechazó contundente.

“Lamento y condeno ese discurso de Macri porque significa volver hacia una sociedad del siglo pasado, que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy en la Argentina”, aseveró.

A su vez, dejó en claro que “todas las causas judiciales que tiene abiertas (el expresidente) se tienen que seguir”, marcando que “no solamente como auditora general de la Nación, donde hemos firmado auditorías que fueron insumos para la Justicia, sino como ciudadana, como mujer argentina, hay que seguir hasta el último minuto para que sea efectiva la condena a quien ha dejado al país este acuerdo con el FMI, condenando a generaciones y generaciones de argentinos”, cerró.