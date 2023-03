Clausura preventiva de carnicería por la venta de alimentos en mal estado

Se encuentra ubicada en Avenida Napoleón Uriburu (este) al 175 del barrio Bernardino Rivadavia.

A partir de la denuncia de un consumidor ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, un equipo de fiscalización inspeccionó el comercio en donde constató la disposición de productos cárnicos en un estado de conservación no óptimos, freezers que no son aptos para su uso y la falta de higiene, por lo que procedió al secuestro de más de 15 kilos de carne no apta para el consumo.

Desde el organismo se detalló que “se verificó que los productos cárnicos no se encuentran en un estado de conservación óptimo, los freezers no son aptos para su uso ya que se encuentran rotos con presencia de óxido y pérdida de gas, asimismo los pisos, bateas y cámara muestran falta de higiene y la proliferación de hongos en la misma”.

Por ello, se procedió a la clausura preventiva por el término de 48 horas hábiles por la falta al Artículo 10 inciso C de la Ley Provincial N° 1480, “la clausura del establecimiento, cuando exista un actual o inminente peligro para la salud o seguridad de la población”.

Así también, por la falta al Artículo 5 de la Ley N° 24240 de Defensa del Consumidor - Protección al Consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.

Peligros para la salud

Se enfatizó el riesgo que representa para la salud consumir carne en mal estado, debido a las bacterias patógenas presentes en los alimentos, es decir aquellas que pueden producir enfermedades que se multiplican dentro del organismo generando desde dolor abdominal hasta intoxicación, fiebre, vómitos, diarrea.

Destrucción de mercadería

En otro orden, este miércoles 22, en una actuación junto con el Municipio local, se procedió a la destrucción de un total de 200 kilos de mercadería secuestrada durante los últimos 15 días en comercios de Formosa Capital y las que fueron secuestradas durante actuaciones en la localidad de Pirané.

Denuncias

Se brindaron las vías de comunicación para que los consumidores puedan efectuar denuncias, a saber de manera presencial en Fontana 840, a través de la línea gratuita 0800 444 0942 de lunes a viernes de 7.30 a 13 y de 17 a 19.30 horas, o bien por correo electrónico a denunciaconsumidor@formosa.gob.ar y escaneando el código QR o a través del número de WhatsApp 3704-066201.