Afirmaron que la mortandad de peces obedece a un fenomeno natural por lo que no existe contaminación en el río Paraguay

Se puso en conocimiento de toda nuestra Comunidad, que se viene midiendo una muy baja cantidad de oxígeno en el agua, lo cual, obedece a un fenómeno natural ante la crecida del Río Paraguay, lo que origina la mortandad de peces, “por lo cual, se afirmó que no existe ninguna causa de contaminación originada por elementos extraños, y en consecuencia, el consumo de agua potable no conlleva ningún tipo de riesgo para la salud humana y/o de los animales en general”, no obstante, lo cual, desde la Empresa Aguas de Formosa y otros Organismos del Estado Provincial, se continuarán con los monitoreos que se vienen llevando adelante. En esta misma línea de trabajo, los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay, recolectaron muestras de agua de las zonas del río Paraguay donde aparecieron una cantidad importante de peces muertos. Según los técnicos, la mortandad de peces se trata de un fenómeno natural relacionado con las inundaciones y el calor. Este hecho produce una gran concentración de materia orgánica (pasto y otras plantas de tierra) que se descomponen y derivan en la perdida de oxígeno por efecto del dióxido de carbono (CO2), lo que provoca una importante presencia de peces neutralizados, en estado inerte, muertos o con falta de oxígeno (boqueando). El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, recomendó a los pobladores de las zonas afectadas, no consumir estos peces, tanto los que van viniendo por efecto de arrastre o los que están buscando aire en las orillas de los ríos; comprometiéndose el Organismo de la Constitución a mantener informado a todos los habitantes sobre estos sucesos que son naturales, y que se encuentran debidamente controlados.

Recomendaciones para la compra de pescados: en este sentido, se sugiere observar detalles previos a la compra de pescados, recomendando adquirir los mismos en locales comerciales habilitados para tal fin; controlar las fechas de fraccionamiento y durabilidad de los mismos. Además, advierten que no están permitidas las ventas ambulantes. Teniendo en cuenta la proximidad de la Semana Santa, para garantizar la calidad de los productos, las características que deben presentar los pescados frescos al momento de su comercialización que son: superficie del cuerpo limpio y con relativo brillo metálico, ojos transparentes, brillantes y salientes, ocupando completamente las órbitas. Otro detalle a observar es que deben tener las branquias rojas, húmedas y brillantes, con olor natural propio y suave. La parte dorsal (inferior) del cuerpo debe ser firme y sin dejar impresión duradera al presionar con los dedos. En cuanto a las escamas, es óptimo que estén brillantes y bien adheridas a la piel, presentando resistencia al quitarlas, vísceras íntegras, perfectamente diferenciadas. En tanto, también debe estar en perfectas condiciones de congelado. Deben conservarse a - 18º y al descongelarse no debe permanecer mucho tiempo sin cocinarse para evitar cuadros de intoxicaciones.