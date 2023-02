Sentido agradecimiento de un padre al sistema público de salud provincial

Mientras que desde su obra social le negaron varias prestaciones a las que su hijo necesitaba acceder para su tratamiento y recuperación, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, recibió cobertura gratuita, acompañamiento y asistencia.

El señor Héctor Pérez, vecino del barrio La Nueva Formosa, agradeció con profunda emoción al Gobierno de la provincia por las atenciones dadas a su hijo, quien sufrió un grave accidente de tránsito en el mes de mayo del 2022.

Con pronóstico reservado como consecuencia del accidente, en el que la motocicleta que conducía colisionó con un camión, el joven, quien en ese momento era estudiante de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), fue asistido por un móvil de ambulancia del Sistema Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) y desde allí se determinó su traslado inmediato al hospital Central.

“En la ambulancia a mi hijo le agarró un paro cardiorrespiratorio, le hicieron RCP durante el traslado. Le salvaron la vida en la ambulancia y en el hospital Central, un excelente hospital que cuenta con excelentes médicos”, remarcó Héctor.

Con lágrimas en los ojos, comentó que actualmente, su hijo se encuentra internado en el hospital interdistrital “Evita”, donde continúa con todas las indicaciones para su rehabilitación y que si bien “su evolución es lenta, se nota que desde el accidente hasta hoy tuvo una evolución”.

“Reacciona ante los estímulos, ve, escucha, hace algunos movimientos de las manos y eso nos da fuerza para insistir en su recuperación y acompañarlo a salir adelante. Con mi esposa, en la casa, con mucho esfuerzo, porque tenemos otros hijos que atender, trabajo que cumplir y nos turnamos para cuidarlo en el hospital, preparamos una habitación especial para él, pero por distintos motivos de salud aún debe seguir internado”, señaló.

Relató, más adelante, que luego de haber estado unos días en el hospital Central, su hijo fue derivado al hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, donde fue atendido por distintos especialistas en neurología, cardiología, gastroenterología, kinesiología y le practicaron estudios y tratamientos de mayor complejidad.

Al respecto destacó, que allí, el joven permaneció internado aproximadamente un mes en la Unidad de Terapia Intensiva y luego pasó a sala. “Siempre estuvo bien atendido, el hospital de Alta Complejidad tiene equipos de alta tecnología y un equipo de salud de calidad, muy bueno”.

“Quisimos llevarlo a otra provincia para probar si en otro lugar mi hijo podía tener mejores servicios. La obra social, que es Unión Personal, nos negó la derivación a otra provincia, entonces pedimos al Ministerio de Desarrollo Humano. Todos me decían que el Gobierno no me iba a dar nada pero yo tenía fe en intentar y contra todos los pronósticos y los dichos de varias personas, me prometieron ayuda y cumplieron”, sostuvo.

Precisó, sobre eso que, desde la cartera de salud provincial, cubrieron el traslado de su hijo hacia la ciudad de Córdoba en un móvil sanitario y su internación en un centro de rehabilitación privado. También el traslado de su esposa que lo acompañó a mi hijo y su alojamiento en un hospedaje.

“Pero la verdad, quisimos regresar pronto, estuvimos ahí solo unos días porque a pesar de ser un lugar privado ni punto de comparación con la salud pública que tenemos aquí en Formosa. Acá en nuestra provincia, somos sinceramente privilegiados de tener la salud pública que tenemos, los hospitales que tenemos, los equipos y los profesionales”, recalcó con orgullo.

Desde que volvió de Córdoba el joven se encuentra internado en el hospital interdistrital Evita, donde sigue un tratamiento integral para su recuperación. “Día a día vemos su mejoría y aunque nos damos cuenta que es muy lenta, evoluciona”.

“Gracias al Gobierno de Formosa, al Ministerio de Desarrollo Humano y a toda la gente que trabaja ahí que me asistieron y acompañaron, a los hospitales y a los profesionales que atendieron y atienden a mi hijo. Aquí es donde nos ayudaron y a pesar de la gravedad de su caso, mi hijo está vivo gracias a esa ayuda y yo estaré eternamente agradecido”, insistió con profunda emoción.