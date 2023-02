Impulsan proyecto para disminuir el IVA en tarifas eléctricas

Los elementos impositivos que se modifican con este Proyecto, buscan por una parte contribuir a la reducción de la carga tributaria por la provisión de un servicio público de naturaleza esencial y, por otra, eliminar conceptos que cuya facultad recaudatoria no corresponde a las empresas distribuidoras. De esta manera, eliminar de las facturas de luz todos los conceptos ajenos al costo concreto de la energía eléctrica es actualmente una necesidad en todo el país y especialmente para los consumidores del Norte Grande Argentino, donde los consumos son altos debido a que tenemos “once meses de verano y calores intensos y algunos días o semanas de temperaturas bajas”-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, peticionó a la Presidente del Senado de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández y al mismo tiempo al Presidente de la Comisión Unicameral de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación José Rubén Uñac, como así también al Senador Nacional Edgardo Kueider, con motivo de la doble sesión que tendrá el cuerpo antes citado el próximo jueves 23 del corriente mes y año, cuando se lleve a cabo su Sesión Preparatoria y además se prevé sesionar extraordinariamente para los temas de “Alcohol Cero y la Ley Lucio”, se trate el Proyecto de Ley que busca reducir el precio de la tarifa eléctrica. El objetivo es atacar el problema del alto costo que los usuarios pagan por este servicio, modificando leyes de fondo que perjudican a las familias, comerciantes, pymes e industriales. Todo esto, mediante la propuesta de reducir del 21 al 5 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tarifa eléctrica cuando se trata de consumo familiar y, del 27 al 10,5 por ciento para usuarios comerciales, industriales y pymes. El proyecto del Senador Edgardo Kueider también establece que las distribuidoras energéticas no podrán cobrar cargos extras ya que las tasas y contribuciones que cobran a los usuarios encarecen el precio final de la boleta de luz. El Ombudsman Provincial, en sus requerimientos, sugirió dejar de lado por ahora todo lo relativo al abordaje del monto y destino de las regalías que en virtud del art. 43 de la Ley Nº 15.336, perciben las provincias en cuyo territorio se hayan las fuentes hidroeléctricas, para en concreto, aprobar las modificaciones necesarias que permitan una diminución en el IVA. El Funcionario Provincial, expresó que, actualmente cada Jurisdicción establece su propio cuadro tarifario y que todos son diferentes entre sí, toda vez que los costos de distribución que posee cada empresa depende de las características del mercado abastecido, esto es: energía consumida, cantidad de usuarios, área abastecida, kilómetros de línea, etc. Por ello, no se puede dejar pasar por alto, más en estos momentos de altos consumos y de incrementos en los precios de los kwh, “que existen jurisdicciones que tienen mercados altamente concentrados y que por ello registran menores costos de distribución (VAD) y por lo tanto, el precio de las tarifas es mucho más bajo como sucede actualmente en CABA; en cambio en las jurisdicciones que tienen mercados menos concentrados, poseen mayores costos de distribución (VAD) y obviamente tarifas más altas.