Gildo Insfrán se reunió con trabajadores de la salud pública en la sede del Partido Justicialista

Este viernes por la noche, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, mantuvo un encuentro con cientos de trabajadores y trabajadoras de la salud pública formoseña de capital e interior en la sede del Partido Justicialista (PJ) de Formosa.

El primer mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez; otros funcionarios de la cartera sanitaria y directores de hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Al tomar la palabra, el primer mandatario aclaró que estaba allí “como un compañero más” porque el PJ “es nuestra casa, la casa de las realizaciones, la casa que da derechos y la casa en donde ustedes siempre van a encontrar amor”.

“Porque ser peronista no es salir y proclamar que somos peronistas, sino más bien, es un modo de vida”, aseveró; y les pidió a los agentes sanitarios que “son los que están en contacto diariamente con la gente que más necesita de nuestro pueblo” que traten “al semejante como un prójimo, porque nuestra doctrina es nacional, popular y profundamente cristiana”.

Al mismo tiempo que agregó: “Porque están en el sistema de salud pública de la provincia que, aunque mal le pese a los gorilas, es el mejor y único sistema del país, pero nosotros tenemos que defender esto, cumpliendo nuestro deber como corresponde”.

Por eso, insistió Insfrán, “cuando atendemos tenemos que pensar que somos peronistas y entender que es una forma de vida”.

En ese marco, tomó de ejemplo a la directora del Centro de Salud de María Cristina, Irma Lotero, y admitió que su testimonio “lo conmovió”, a la vez que recordó que “tuve el gusto de conocerla” el primer día que llegó a dicha localidad y “vivía en un tráiler”.

“Imagínense lo que es vivir en una comunidad aborigen en esa época, no tenía descanso esa pobre mujer, a toda hora la llamaban por cualquier problema y ella siempre estaba, no se tomaba ni vacaciones porque los aborígenes protestaban y pedían por ella, ese es el amor del prójimo que ella se ganó comportándose como una peronista para dar soluciones al pueblo”, señaló.

Y puntualizó en que el adoctrinamiento “se hace con hechos” porque no alcanza con que alguien “conozca la doctrina” sino que “tiene que proceder en concepto de eso”.

“No seamos como esos religiosos que van a la iglesia, rezan todos los días, pero salen de ahí y son lo más fariseos, también nosotros si somos peronistas y tratamos mal a nuestra gente o no tratamos y le estamos dando vueltas, no somos peronistas, somos fariseos del peronismo”, aseguró.

Y les aclaró: “Yo no quiero que digan y piensen que yo vengo a reprenderlos ni nada, yo vengo a dialogar con ustedes porque estamos viviendo momentos difíciles en el país y ven como somos atacados en todo, sobre todo en la educación y salud pública; y nosotros tenemos que defender comportándonos como verdaderos peronistas”.

Crecimiento del sistema de salud público

En otro orden, el gobernador se refirió a la “fuerte disputa” actual de una asociación de sanatorios privados que “dicen que pelean por una causa justa”; y relató: “Acá hay compañeros y compañeras que estuvieron 500 días en la pandemia ahí en el salón del sexto piso y nunca escuché que digan el sanatorio tal puso tantas camas, tantos respiradores, en el otro están tantos enfermos de COVID, nunca escuché, no pusieron una sola cama y estos son los que hoy están de paro”.

“Y qué casualidad justo este año electoral, pero ¿saben qué? Se les terminó la vaca lechera, porque con la gestión anterior, hacían lo que querían y cobraban lo que querían, hoy hay alguien que les pone límites y eso no les gusta”, sentenció.

En ese sentido, Insfrán rememoró cuando asumió la gestión de la provincia el 11 de diciembre de 1995 y, al día siguiente “cuando existía Federación Médica, hicieron lo mismo que están haciendo ahora por el tema del IASEP, pero la diferencia es que nuestro sistema de salud no existía, sólo teníamos la Madre y el Niño y el Hospital Central”.

En cambio, “hoy tenemos un sistema de salud, y el que tiene la obra social más cara ya no quiere ir al sanatorio, quiere ir a nuestro sistema de salud; o cuando las papas queman los mismos dueños de esos sanatorios están diciendo que busquen cómo hacer para llegar a nuestros hospitales, esto no ocurría antes”.

“Esto tenemos que sortear con compromiso, trabajo y comportamiento verdadero de peronistas”, manifestó.

La clínica es soberana

Por otro lado, Insfrán habló sobre el trato que deben tener los agentes sanitarios justicialistas con sus pacientes y opinó que “la ciencia avanzó muchísimo y tal vez eso hizo que la profesión se haya deshumanizado un poco”.

“Y eso que antes se hacía que era el juramento hipocrático, parece que nos olvidamos y tenemos la predilección ahora de encariñarnos con la tecnología, entonces ya ni le revisamos al paciente, ni le tocamos; discúlpenme que les hable de esta manera, yo siempre sostuve que para mí la clínica sigue siendo soberana”, consideró.

Para finalizar, explicó: “Ayer falleció una persona de 69 años, que el día anterior había asistido a un sanatorio que no voy a decir el nombre para no escracharlo, pero le dijeron que no tenía nada y lo mandaron a la casa, al día siguiente murió en un sillón, ni la presión le tomaron y era hipertenso, sólo le tocaron el abdomen”.

“Eso no tiene que ocurrir en nuestro sistema de salud, por favor, no se pierde el tiempo, hay que salvar la vida, porque todo el tiempo que uno dedica estoy seguro que el Señor les va a compensar con más grandeza”, concluyó.