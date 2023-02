COVID-19: Destacan descenso de casos en la provincia

El médico infectólogo Julián Bibolini aludió a la situación epidemiológica de Formosa respecto del coronavirus, al igual que se refirió al inicio de la aplicación de la vacuna bivalente en personas de 50 años o más.

Este domingo 5, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 comunicó que en la última semana se detectaron sólo 88 casos positivos en el territorio formoseño.

“Hay un descenso muy importante” de los casos de coronavirus en el territorio provincial, manifestó en declaraciones a AGENFOR.

Esbozó que “esta ola fue más chica que las anteriores y probablemente se explique porque hay gente que ya se infectó previamente, además existe mucha población vacunada y este último brote sigue siendo de Ómicron, por más que haya subvariantes”.

A su vez, en cuanto a la vacunación, puso de resalto que “arrancó en Clorinda a ofrecerse la vacuna bivalente y a medida que vayan llegando más dosis se va a ir ampliando al resto de la población”.

“Empezamos con personas de 50 años en adelante, que son las que tienen mayores factores de riesgo y mayor posibilidad de internarse y fallecer”, explicó el especialista.

Al puntualizar sobre las diferencias entre las vacunas anteriores y la bivalente, precisó que “las primeras se fabricaron en base a la cepa original, mientras que esta última se le agregó la de Ómicron”.

No obstante, aclaró que “por desgracia, no se logró todavía una vacuna que dure todo el año o toda la vida, como sucede con otras donde una vez completado el esquema ya no es necesario el refuerzo”.

En cambio, “la del COVID-19 tiene una particularidad que escapa a la inmunogenicidad causada por las vacunas, por lo tanto, se necesita por ahora un refuerzo al menos dos veces al año, dependiendo de cómo se presenten los brotes”, finalizó.