Amarilla: “Es una pena que algunos sectores promuevan el desánimo”

Sobre la Mesa Productiva celebrada este jueves en la localidad de Laguna Naineck, el subsecretario de Desarrollo Rural Territorial del ministerio de la Producción y Ambiente ingeniero Martín Amarilla, resumió que: “Fue un encuentro interinstitucional y participativo con todos los actores de la Comunidad Rural Organizada como caracteriza nuestro modelo formoseño, en donde se puede dar fe de todas las acciones concretas que se realizan en el territorio, escuchando a los productores, principalmente, y acompañando con acciones que realmente le puedan servir en la reactivación del sistema productivo”.

Agregó que “conocemos y es de público conocimiento la situación climática que caracteriza a la región subtropical. Estos eventos climáticos cíclicos suceden. Tal es así que, el fenómeno La Niña está provocando mermas en rendimientos en las chacras y disminuyendo los cultivos. Por ello, es importante tener este tipo de encuentro para tener un diagnostico actualizado y planificar las etapas necesarias que se deben cumplimentar para poder acompañar a los productores en su planificación productiva”.

Detalló que “nada se hace en un corto plazo, de la noche a la mañana, hay una política paippa bien definida en donde sabemos bien que nuestros paipperos que son 10 mil en la provincia, son los genuinos productores de alimentos y nosotros como Gobierno a través de distintas instituciones nos debemos a esa gran fortaleza y tenemos la responsabilidad de poder acompañar con acciones concretas”.

Entre los temas tratados en el encuentro, Amarilla destacó “se habló mucho de las enfermedades de los cultivos, lo que se viene, para prevenir de la mejor manera posible, también, de actualizar el relevamiento porque hay productores nuevos que se suman a esta dinámica del sistema productivo y vimos muy interesados a los productores, muy contentos de estar acompañados en situaciones buenas y en las no tan favorables”.

Sobre las críticas recibidas a la Mesa Productiva, el subsecretario manifestó que “es una pena que algunos sectores, como el caso del representante de Federación Agraria, promuevan el desánimo. Es lo que menos necesitan las familias productoras paipperas y medianas”.

Además, agregó que, “van a seguir calando en la cuestión climática como si fuéramos condicionantes de tal situación y como dijo nuestro conductor en días pasados que él no hace milagros, no puede hacer llover, pareciera que hay que salir a explicar que las condiciones climáticas no las maneja el hombre ni el gobierno y que en los últimos 60 años no se vio una sequia tan pronunciada como ahora”.

A ello sumó que, “cuando se personaliza o sectoriza los comentarios sabemos que juegan otros intereses, estamos en un año electoral y con la Emergencia Agrícola, por ejemplo, dicen que hablamos de algunos cultivos en particular cuando los paipperos tienen una canasta de diversidad. Las chacras diversificadas son un gran logro de este modelo formoseño, por ello, entendemos que se quiera incluir el resto de los cultivos y el encuentro se trata de eso, de consensuar acciones para eficientizar los recursos”.

En esa línea es importante subrayar que la banana es uno de los cultivos principales en cuanto al ingreso familiar en la zona norte de la provincia, “sabemos del impacto que va a tener el fortalecimiento en recursos que provenga de los fondos de la Emergencia para el sector bananero a diferencia de otros cultivos que se mencionó como la batata, la mandioca, el maíz, que permanentemente el Gobierno acompaña en preparación de suelo, los servicios e insumos”.

Para finalizar, Amarilla afirmó que “todo este trabajo es una continuidad de lo que venimos haciendo y estamos seguros, desde las distintas instituciones, de cuáles son las herramientas que podemos acercar a las familias paipperas para acompañarlos. Siempre buscamos acercar propuestas, recibirlas de parte de los productores y lograr consensos. En estos tiempos debe primar la eficiencia en el uso de los recursos que son limitados y son una inversión del Estado hacia el sector productivo que tiene como centro a las familias”.