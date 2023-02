Advierten por concesionarias de autos truchas que pretenden vender planes de ahorro falsos

Crecen los reclamos contra los planes de ahorro principalmente por el incumplimiento en los plazos de entrega, falta de información y publicidad engañosa-El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, precisó que, en lo que va del presente año, venimos atendiendo variados reclamos que se corresponden a planes de ahorro para fines determinados. Una de las causas, es la gran oferta por distintos medios de comunicación, especialmente en redes sociales de esta modalidad de venta, por lo que consideró necesario informar los aspectos fundamentales a los suscriptores respecto a este tema, donde los planes de ahorro están regulados y bajo el control exclusivo de la Inspección General de Justicia (I.G.J.) que es un Organismo Nacional. Lo principal a tener en cuenta es que, siempre las cuotas están sujetas a aumentos, ya que, el valor del bien (el vehículo) es móvil, según surge expresamente de las -Condiciones Generales-, por lo que, va a variar mes a mes, ahora bien, en caso de que una concesionaria o agencia ofrezca a manera de promoción, cuotas fijas por un determinado tiempo y/u otro tipo de bonificación, estas deben ser documentadas, para luego, poder hacerlas valer en caso de desconocimiento por las Sociedades Administradoras, ya que, los contratos no los contemplan en sus cláusulas. También se debe exigir los comprobantes de pago con validez fiscal y con el detalle de los conceptos por los cuales se entrega el dinero, además de exigir un ejemplar del contrato firmado y copia de toda la documental que se firme. En lo que respecta a la venta por medios electrónicos con empresas de otras provincias, mercado en el que se dan contadas irregularidades, sobre todo, publicidad engañosa, o en el peor de los casos se traducen en estafas a través del despliegue de hábiles técnicas para convencer a las personas de que, la entrega de la unidad se hará efectiva en la cuota número dos, sin aclararse que, lo que realmente sucede, es que se puede adjudicar en esa cuota por licitación o por sorteo, debiendo desembolsarse, una importante suma de dinero por los gastos de retiro, oportunidad en que, incluso se le exigirá uno o más garantes; datos que, solo se brinda, previo a solicitar al adjudicatario la transferencia de elevados montos a una determinada cuenta bancaria, quedando trunca la posibilidad de acceder a la unidad, despojándose del dinero girado, tratándose en varios casos de firmas inexistentes. En otras ocasiones, mencionan, que el vehículo será transportado hasta nuestra provincia, lo que es falso, ya que, el flete que se prevé en el contrato es desde la fábrica hasta la concesionaria, lo que significa que, si el suscriptor se obligó con una firma de Buenos Aires por ejemplo, deberá trasladarse hasta allí para retirarlo. Por ello para evitar este tipo de abusos e irregularidades, el Ombudsman Provincial, sugirió que, lo recomendable es contratar con empresas del medio que cuentan con un local habilitado y personal que pueda instrumentar todo lo convenido, antes de optar por realizar operaciones vía telefónica, facebook, etc., donde no se tiene certeza de con quién se está negociando. En este contexto, añadió que, si bien, este sistema de ahorro, es un medio accesible para que las personas lleguen a un 0 Km, no es el más conveniente económicamente, dado que, siempre se termina pagando mucho más por un automóvil, considerando que, el precio se va actualizando mes a mes. Para cualquier consulta sobre este y otros temas, comunicarse vía telefónica a los números: 3704 436379 – 3704 436320 al celular 3704 788343 o vía correo electrónico: depuefor@fibertel.com.ar – denuncia@formosa.gov.ar .