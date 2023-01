La imprudencia, alta velocidad y cansancio, son las principales causa de siniestros viales

Gialluca afirmó que este año, las muertes en rutas dentro de nuestro territorio Provincial, nos interpela a exigir mayores y exigentes controles en las rutas, son muertes que pudieron haberse evitado y por ello denunciamos que las altas velocidades junto a la imprudencia, hacen que la siniestralidad vial, este presente todos los días y a pesar de los trágicos hechos ocurridos, “nadie parece concientizarse en que debemos ser prudentes para desplazarnos de un punto a otro dentro del país. Desde el Observatorio de Seguridad Vial que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se requirió, tanto a las Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales, “que intensifiquen e incrementen los controles en los principales corredores de Formosa, pues los mismos no pueden ser tomados como Rutas de Competiciones entre vehículos de diferentes tipos, que luego ocasionan siniestros viales fatales, que pueden ser evitados”Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que un estudio realizado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) Argentina sobre seguridad vial incluyó un circuito por una ciudad y otro mixto (ciudad y autopista). En ambos, se comprobó que, a mayor velocidad, se ganan pocos minutos, pero aumenta considerablemente la posibilidad de sufrir un siniestro. A modo de ejemplo, la diferencia entre circular a 130 o 110 kilómetros por hora en un trayecto de 107,5 kilómetros sólo permite ganar 8 minutos e incrementa 33% las chances de sufrir un siniestro. A mayor velocidad, el conductor tiene menor margen de error para la maniobra y las consecuencias pueden ser más graves. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el 40% de los choques se deben al exceso de velocidad. Según diversos estudios internacionales, un aumento del 5% en la velocidad media supone un incremento aproximado del 10% de los siniestros con heridos y del 20% de los siniestros mortales. ¿Cómo influye la velocidad? Incrementar la velocidad no sólo infringe una norma, sino que también afecta considerablemente a la conducción y al vehículo en distintos aspectos. Visión periférica: cuando una persona circula a una velocidad excesivamente superior a la máxima permitida, el campo de visión del conductor se achica y sólo comienza a prestar atención a lo que pasa adelante. Entonces, deja de tener noción de lo que sucede a los costados de la ruta. Por ejemplo, a 40 km/h, el conductor tiene un campo de visión de 100 grados, lo que le permite ver obstáculos situados en los laterales de la vía y otros peligros potenciales. A 70 km/h, el campo disminuye a 75, mientras que a 130 km/h, su campo de visión cubre unos 30º, lo que reduce considerablemente su capacidad de valorar cualquier peligro potencial. Distancia de frenado: desde el momento que uno percibe un potencial riesgo en la conducción y decide frenar, pasa aproximadamente 1 segundo. En este tiempo, el conductor percibe, reacciona y comienza a frenar. Teniendo en cuenta esto, a modo de ejemplo, un conductor que circula a 90 km/h y frena a fondo recorre aproximadamente 70 metros hasta detener su vehículo a cero. Mientras que el vehículo que circula a 110 km/h recorrerá 98 metros y el que circula a 130 km/h avanzará 131 metros hasta detenerse por completo. Comportamiento estructural: las estructuras de los vehículos son diseñadas para absorber la mayor cantidad de energía posible para que las deformaciones no alcancen el habitáculo y no dañen a los pasajeros. Pero cuando se supera una cierta velocidad, no hay estructura que resista un impacto, tanto sea de frente como de lateral.