El gobernador celebró llamado a licitación nacional de obras eléctricas

Se licitaron obras para fortalecer la integración energética con Paraguay y el sistema eléctrico en Formosa

La Secretaría de Energía de la Nación y la empresa Transnea publicaron las licitaciones para obras que permitirán restablecer la interconexión binacional entre Clorinda del lado argentino y Guarambaré en Paraguay y para reforzar el sistema eléctrico de la provincia de Formosa.

Estas obras tienen como objetivo volver a conectar la Estación Transformadora (ET) de Clorinda, con la ET de Guarambare. Para ello, los trabajos a realizar serán el reemplazo y reubicación de la Torre T80 y el retendido de conductores entre las estructuras en ambos países, además de otras obras complementarias tendientes a mejorar las condiciones operativas de la traza.

Los trabajos señalados favorecerán la integración energética con la República del Paraguay a la vez que tendrá un efecto positivo para el sistema eléctrico de la zona mejorando la flexibilidad de operación.

Paralelamente, se dará publicidad a la licitación que permitirá fortalecer el sistema eléctrico de la provincia de Formosa, con la instalación de bancos capacitores en tres estaciones transformadoras: la ET Laguna Blanca, ET Pirané y la ET Ingeniero Juárez.

Se busca, así, mejorar los niveles de tensión en todas las estaciones en funcionamiento de la provincia, aportando seguridad al sistema y mejorado la calidad del servicio de los usuarios y usuarias del NEA argentino

“Es una gran noticia el llamado a licitación nacional realizada hoy para la reconstrucción de la interconexión en 220 Kv entre la Estación Transformadora Clorinda y la Estación Transformadora Guarambaré (Paraguay), además de la reubicación de la Torre Transformadora 80 sobre el cruce del Río Paraguay” expresó el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Consideróque esta importante obra consolidará la integración energética de la región y permitirá “ampliar y mejorar el servicio de energía eléctrica para miles de usuarios en nuestra provincia y en la región”.