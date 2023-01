Advirtió la Defensoría una gran dispersión de precios en la venta del gas envasado

Gialluca señaló a los consumidores que, independientemente de lo que estable la Resolución Nº 15/23, las Empresas Distribuidoras, están ofreciendo la garrafa de 10kg a partir de $1200 en adelante, siempre al mostrador, lo que va variando según se la adquiera en otros comercios o autoservicios o estaciones de servicio que también comercializan la misma. En este contexto, se solicitó la intervención de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, “para evitar abusos hacia las franjas sociales más vulnerables de nuestra Comunidad”-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, la Secretaría de Energía a cargo de Flavia Royón, es la que establece -Precios Máximos de Referencia- para garantizar el acceso a la garrafa de gas de uso doméstico; habiendo dispuesto este viernes 20 del corriente mes y año, “una nueva suba en los precios de referencia de las garrafas de gas constituyéndose en el segundo aumento consecutivo tras la suba del 45,85% aprobada en diciembre del 2022”. Mediante la Resolución Nº 15/2023 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Flavia Royón, se dispuso que la garrafa de 10 kilos subirá desde los $923,70 pesos actuales a $1.016 pesos; la de 12 kilos subirá de $1.104,44 pesos hasta $1.219 mientras que la de 15 kilos pasa de los $1.385,55 pesos actuales a $1.524 pesos. El Ombudsman Provincial, añadió que, la cadena del gas envasado viene acumulando tensiones a raíz de los aumentos de costos y los precios atados a las autorizaciones oficiales. Es por ello que, en noviembre pasado, la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), junto con la de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado (Codigas) y la de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) realizaron movilizaciones en varios puntos del país para reclamar subas de precio y mayor agilidad en el cobro de compensaciones que reciben las empresas. El Programa Hogar prevé un esquema de precios máximos de referencia y de compensaciones a ser aplicados a los volúmenes de producto, butano y propano, que tengan por destino exclusivo el consumo en el mercado interno de GLP envasado en garrafas de 10; 12 y 15 kilos de uso doméstico. La nueva medida, indica que "los precios máximos de referencia cumplen un rol primordial para asegurar el suministro económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes”; justificando la nueva suba por "la variación experimentada en los valores asociados a la producción de GLP, así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista" por eso, se señala que, resulta necesario actualizar los precios máximos de referencia asociados a la producción y comercialización de GLP, buscando a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, siempre manteniendo la protección de los usuarios vulnerables a través del Programa Hogar.Nuevos Topes de Ingresos Para Acceder a la Garrafa Social: Se informó además que, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto a la Secretaría de Energía, otorga a los titulares la posibilidad de acceder al -Programa Hogar-, un plan que brinda un subsidio a hogares, comedores y entidades de bien público que no tienen la posibilidad de acceder a un servicio de gas natural. Pero, a raíz del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que a partir de este mes ascendió a un total de $65.427, el tope salarial para acceder al beneficio se tuvo que modificar y algunos titulares dejarán de recibirlo. El monto del subsidio por garrafa es de $602. Este valor varía en función del tamaño del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y la época del año, ya que aumenta durante los meses de invierno. Quienes cumplan con todas las condiciones que solicita el organismo previsional van a poder completar el formulario de inscripción que está disponible en la página web oficial del gobierno https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/programa-hogar o podrán concurrir por la Sede de esta Institución, sito en calle Padre Patiño Nº 831 en horarios de 8:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. Los interesados deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: * Personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados dentro de la red de distribución domiciliaria de gas. * Comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país sin servicio de gas natural y que utilizan gas licuado envasado. * Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 2 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, menores a $130.854. El calendario de pagos del Programa Hogar es el siguiente: * DNI terminados en 0: martes 10 de enero de 2023; *DNI terminados en 1: miércoles 11 de enero de 2023; *DNI terminados en 2: jueves 12 de enero de 2023; *DNI terminados en 3: viernes 13 de enero de 2023; * DNI terminados en 4: lunes 16 de enero de 2023; * DNI terminados en 5: martes 17 de enero de 2023; * DNI terminados en 6: miércoles 18 de enero de 2023; * DNI terminados en 7: jueves 19 de enero de 2023; DNI terminados en 8: viernes 20 de enero de 2023; * DNI terminados en 9: lunes 23 de enero de 2023.