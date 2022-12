Se le depositó a la empresa Crucero del Sur 41 millones de pesos en concepto de subsidio

Gialluca afirmó que, con esto el Gobierno Provincial cumple en tiempo y forma con sus obligaciones y por lo tanto, se debe brindar con absoluta normalidad el servicio de transporte público de pasajeros en todas sus líneas de manera inmediata. Advirtió que, en la Audiencia llevada a cabo en la Sede de la Subsecretaria de Trabajo, “se señaló que, de esos 41 millones, 25 deben ser restituidos al Municipio de la Ciudad por un préstamo otorgado en su momento y por ello, no les alcanzaría el dinero para pagar el aguinaldo”. Toda esta situación es absolutamente inaceptable y únicamente termina perjudicando a quienes deben utilizar los colectivos para cumplir con sus obligaciones-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, confirmó que el jueves 22 de noviembre del corriente año a las 14:00 horas, “se le procedió a depositar a la Empresa Crucero del Sur Agrupación en la cuenta respectiva del Banco Nación la suma correspondiente a subsidios por 41 millones de pesos”. El Funcionario, advirtió que el Gobierno Provincial viene y continuará cumpliendo con las Resoluciones del Ministerio de Transporte de Nación, en lo que sea de su competencia, además del “Convenio Año 2022” y sus adendas en lo que sea de su competencia, por lo que, conforme a la Res. Nº 923/22 que establece la distribución correspondiente al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, creado por el artículo 125 de la Ley N° 27.467 de presupuesto, el Gobierno Provincial concretó a través de la Tesorera General de la Provincia de Formosa, C.P. Liliana Noemí Barboza, todas las medidas que son de su exclusiva responsabilidad. Gialluca aclaró que, lo que pretende la UTA Seccional Formosa a través de Diego Mendoza y Crucero del Sur Agrupación de exigir al Gobierno Provincial que duplique el monto subsidio actual y le paguen 82 millones de pesos, “no corresponde legalmente y no está establecido en ninguna Resolución ni Adenda vigente”, por lo que, deben brindar el servicio de transporte público con absoluta normalidad. Por otro lado, se advirtió que los usuarios están pagando una tarifa de 80 pesos y que “entre otros desembolsos que realiza el Gobierno Provincial, a la Empresa se le pagan otros 11 millones de pesos”. A su vez, advirtió que las firmas de acuerdos salariales desconociendo las realidades provinciales, llevan a que, en el primer mes del año 2023, “se tenga que pagar un -Básico Inicial- de 200 mil pesos a cada chofer, lo cual, Institucionalmente no es discutible, pero la UTA no puede siempre mediante estas medidas de fuerza que no respetan el Servicio de Emergencia, dejar a los vecinos sin colectivos en tiempos en que todos hacemos esfuerzos en la faz económica para cumplir con cada una de nuestras obligaciones”.