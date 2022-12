Presentación de “Caperucita Rojas”, el nuevo libro de Juan Páez

“Caperucita Rojas” es el tercer volumen que tiene como compilador a Juan Páez, escritor, licenciado en Letras y diplomado en Escritura Creativa. La propuesta contó con la colaboración de la cohorte 2018 del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, carrera que se dicta en el Instituto Superior Privado “Robustiano Macedo Martínez”. La presentación estará a cargo de Marili Saucod y se realizará hoy (martes 27) a las 19:30 en las instalaciones de la EPET N° 1, donde funciona actualmente el establecimiento terciario dependiente de la Sociedad "Castañeda".

Este nuevo trabajo se suma a dos títulos anteriores “Nadie no entendía” y “La primera pobladora”, publicados en 2019 y 2020 respectivamente. “Caperucita Rojas” recopila diferentes historias de vida provenientes de la oralidad. Las voces de sus protagonistas pasaron a la escritura sin perder sus rasgos lingüísticos, esto es, conservando sus particularidades expresivas.

En la Introducción, Páez señala que “la voz oral cobra un lugar relevante en las comunidades, ya que actúa como un reservorio lingüístico a la vez que permite el acceso a diversas visiones de mundo. Es por eso que, en su paso de la oralidad a la escritura, procuramos que las voces conserven sus expresiones y modos de decir”. Además, resalta que los tres libros “plantean objetivos similares: poner en valor el saber que circula en las narraciones cotidianas y lograr un aporte a la conservación del acervo cultural formoseño”.

Por su parte, la licenciada Marta Silva, ex rectora del “Macedo”, quien estuvo a cargo del Prólogo, destaca que “luego de recorrer sus primeras páginas, me encontré sumergida en las historias que el libro reúne. Son breves pero intensos relatos que me permitieron habitar distintos lugares, tiempos y espacios, a través de la voz y de la mirada de cada uno y una de sus protagonistas”.