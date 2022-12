Perla Guaraní: Este jueves 15 en La Mandinga

Escrita por Gabriela Pastor y dirigida por Fabián Díaz

Obra ganadora del Concurso Más Teatro de la Fundación SAGAI 2018

Funciones: Jueves 15 de diciembre- 21.30h.

Lugar: Centro Cultural La Mandinga

Dirección: Don Segundo Sombra n° 175B Fleming

Entrada General: -

Duración: 45 minutos.

Cuenta con el apoyo de PROTEATRO

“Una antigua leyenda guaraní dice:

El trueno cae y se queda entre las hojas.

Los animales comen las hojas y se ponen violentos.

Los hombres comen los animales y se ponen violentos.

La tierra se come a los hombres y empieza a rugir, como el trueno…”

Sinopsis

Perla espera aferrada a su machete, agazapada como un yaguareté, la entrada de su clientela. Zapatitos de cuero es lo que vende… frente a nuestros ojos se convierte en un personaje erótico y peligroso: condensa en su cuerpo a la serpiente y al encantador. Un Litoral exuberante, ominoso, se arrastra y se manifiesta en ella como una llaga abierta. Su historia, la música y su voz son un narcótico, la carnada que nos atrae al anzuelo. Como en toda transacción donde las pasiones se ponen en venta, tendremos que elegir entre un comprarle un zapatito o, por un costo mayor, un tramo de su tragedia.

Ficha artístico técnica

Escrita por Gabriela Pastor | Versión: Fabián Díaz | Música en vivo: Juan Zuberman | Actúan: Gabriela Pastor y Juan Zuberman | Iluminación: Omar Possemato | Escenografía y vestuario: Julieta Italiano | Diseño gráfico: Sebastián Mogordoy | Fotografía: Lucas Van Esso | Producción: Carola Parra | Dirección: Fabián Díaz.

Dijo la prensa:

Víctor Hugo Morales- AM750

“…Anoche fui a ver al Espacio Polonia a una actriz y escritora, se llama Gabriela Pastor que estaba con un músico José Andrés Pawlin que después supe que es el primo… es una obra escrita por ella, una obra que tiene que ver con alma guaraní, ella es formoseña, hay palabras, frases que tienen que ver con el guaraní… pero qué actriz, qué maravilla, qué idea de espectáculo, teatro lleno, me pareció muy justo, dirección de Fabián Díaz. Cuando vos tenés una sola persona y acertás en la dirección es porque sabés mucho no? Porque mover a una sola persona y conseguir el efecto de cómo si fueran cuatro, no es una cosa fácil… con Gabriela Pastor que se reveló para mí como una estupenda actriz…”

Leni Gonzalez – La Nación

“La potencia expresiva de la lengua bárbara marca la frontera y crea espacio, el otro lugar al que los espectadores turistas no pertenecemos. Una mujer, machete en mano, vestida en capas entre la prostituta y la amazona, nos acerca en retazos sus sueños desbarrancados del Litoral. La espesura sensorial de estos cuentos de la selva cuasi fantásticos y la sonoridad del guaraní construyen los sustentos de la primera obra escrita por la actriz y bailarina Gabriela Pastor, adaptada y dirigida por Fabián Díaz.”

Eva Matarazzo- Escénica Baires

“La obra de Gabriela Pastor se construye a través de fragmentos. La riqueza de imágenes y la belleza poética que se genera a través del relato, nos hacen ser parte de un intenso y cautivante viaje, en el que la lengua guaraní y el clima del litoral, nos develan aquello que se encuentra en los márgenes. Pasado y presente se cruzan en la historia de este personaje que seduce pero al mismo tiempo intimida, que provoca pequeñas sonrisas, pero a la vez tristeza y dolor. La puesta de Fabián Díaz apela muy acertadamente a la teatralidad. Cada momento se vuelve relevante a través de distintos acontecimientos.”

Gastón Czmuch- La Mirona Artística

“El trabajo de Gabriela Pastor es de mucha potencia y precisión, e invita al espectador a viajar sin escala a ese pueblito pequeño de Formosa y a sus penurias. La música ejecutada en vivo por José Andrés Pawlin da un marco de contención a todo lo despojado de esta escena que, con las historias de Perla y un tapiz de cuero, se llena por completo. La puesta en escena de Fabián Diaz es certera, ya que crea un dispositivo cuyo centro es precisamente lo poderoso de este trabajo: la actuación. Por otro lado, el diseño lumínico de Omar Possemato ayuda a encuadrar todo.”

Laura Cozza- Spectavi

“En un escenario modesto, nos transportamos a las tierras áridas del chaco paraguayo, tierras donde el calor del sol lastiman la piel y borran las posibilidades del pensamiento. En ese espacio aparece “Perla”, una mujer agrietada por ese sol abrasador, tiene marcas que nos expone con su cuerpo. El cuerpo que exhibe como un mapa. Su presencia escénica es total, toma el espacio de la sala, nos cuenta su infancia, nos lleva de paseo por sus recuerdos.”

Leandro Ramos- Anred

“El trabajo de Gabriela Pastor en el escenario resulta impecable. Con su voz y su cuerpo completa de significado las palabras en castellano o guaraní que muchas veces no encuentran identidad en la era de la sobrecomunicación. Ella no solo enuncia sino que significa.”

Lupe Fuentes Cambiasso- FarsaMag

“Perla es la amazona litoraleña que como el yaguareté sobrevive y mete miedo; intensa y frágil, hay que conocerla.”

Walter Bergonzi- SobreBUE

“Entrañable puesta en escena de Fabián Díaz, sobre este bello material que fue creado por Gabriela Pastor, una artista tan completa que se le anima a ponerle el cuerpo en escena como nadie lo hubiera hecho y durante unos minutos le muestra al publico como su fina cintura hace remolinos con la música en vivo de José Andrés Pawlin y con el deseo de saber mas sobre esta historia, que muestra un litoral tan bien definido, con toda su marginalidad, con esa sensación de no formar parte de ningún lado, después de la guerra de la triple frontera, después del olvido del resto del territorio que se pasea orondo diciéndose nacional y federal.”

Viviana Kessel- Revista El Abasto

“Con un despliegue rico en tonalidades y matices Gabriela Pastor desarrolla un encantador personaje. Pasea al público por paisajes del Litoral por las tierras calientes de Paraguay, por los caminos y senderos formoseños.Una obra interesante. Rica en elementos escenográficos y una guitarra y voz en vivo que completan la puesta. Obra agridulce para ver, oír y paladear.”

Pablo Pages- Diario Vivo

“Gabriela Pastor es bailarina y actriz. Ha, logrado junto con Fabián Díaz, quien la dirige y la adapta, una alquimia que roza el carácter divino de lo sagrado”

Liliana Fijtman- Agencia Paco Urondo

“Gabriela Pastor, desliza un cuerpo atravesado por esos fantasmas de su relato encarnado, donde las cicatrices de lo vivido, escuchado, intuido, afloran en una gestualidad doliente. La búsqueda de un destino desde el destierro y la pobreza. Perla es un ejemplo, el emblema posible de un pueblo aplastado, una sinécdoque que muestra las heridas en la vida de una mujer, pero también de una comunidad. Mostrarlo, exponer las llagas, es el principio y la esperanza de empezar a curarlas”

Dice Gabriela Pastor, autora e intérprete sobre Perla Guaraní:

“La obra nació en el marco del Taller de Creación 1 del teatro Nacional Cervantes con dirección de Ricardo Bartís. En ese contexto descomunal de actuación y compromiso, de militancia actoral, en un rincón al fondo...muy al fondo y a la izquierda, en ese subsuelo inmenso del Espacio de Artes de la UNSAM... se fue gestando Perla. Con la mirada atenta de mis compañeros y de Bartís. Y fue todo ese mundo de mi litoral formoseño que volcaba de mi memoria biodecodificada. Ese caos de información sensible de historias que escuché, que leí, que me contaron, que imaginé. Esa necesidad tan mía de hablar de lo marginal, del borde, del desborde pero sin resaltar ni colorear nada, Dejando que la humedad o la sequedad de esos espacios emocionales/geográficos hablen por sí mismos. Perla no es sino, otra que la encarnación de muchas, miles de mujeres de nuestra historia no contada. De ese universo litoraleño sin adornos, de esa siesta aterradora, de esa infancia cruel donde el calor, la aventura y la muerte son íntimos amigos. Una especie de alter ego del darkside: Perla es una cancionista frustrada, una flor marchita, una hija abandonada y a pesar de todas sus penurias nunca pierde su lado luminoso, aunque sea desde atrás... por un efecto de eclipse... la luz, siempre está y estará.

Dice Fabián Díaz director, sobre Perla Guaraní:

“Perla Guaraní parte de indagar una espacialidad marginal; los rincones del litoral argentino, las riveras de los ríos, allí donde los límites de un territorio y sus habitantes se confunden y se mezclan entre mitología y el discurrir de la vida diaria. Se trata de una geografía densa, donde sus habitantes quedan, muchas veces, retenidos por el paso del tiempo. De esta espacialidad marginal se toman historias, mitos, leyendas que arman el repertorio de una obra compuesta por fragmentos y retazos, por los bordes de una vida teñida de asperezas.

Esta propuesta tiene, a su vez, el tono de una confidencia, donde se busca una intimidad con el espectador para tramar, en la delicadeza de ese vínculo, un viaje por la historia de una mujer y el laberinto de su vida: orfandad, amores, sueños se hacen presentes, en una pieza dramática que, al igual que en un recital apócrifo, nunca empieza, nunca termina”.

***

Gabriela Pastor, actriz

Actriz y bailarina contemporánea oriunda de Formosa. Estudió Artes Combinadas en la UBA y también Composición coreográfica en Danza Teatro en la UNA. Se formó en actuación, con grandes maestros como Ciro Zorzoli; Ricardo Bartis; Agustin Alezzo y Augusto Fernandes. En danza con Eugenia Estevez; Andrea Servera; Carlos Casella; Gustavo Lesgard; Fabiana Capriotti, Fabián Gandini, entre otros. Participó en películas como La Cordillera (2017) y La Patota (2015) de Santiago Mitre; Malambo el hombre bueno (2018) de Santiago Loza; El Corral (2017) y la Inocencia de la araña (2011) de Sebastián Caulier; Tuya (2015) de Edgardo Amer. Actualmente participa en la miniserie de TV Un gallo para Esculapio 2, dirigida por Bruno Stagnaro con un personaje llamado Yamila, La paraguaya. Como actriz participo en numerosas obras de teatro: La liebre y la Tortuga, dirección Ricardo Bartís; Amar Amar Amar dirección Manuela Mendez; Gobernar es poblar, dirección Gustavo Friedemberg; En realidad, dirección Miguel Israilevich; Señorita Lucobein, dirección Nacho Ciatti; Naiq, dirección Juan Arena; Inundación, dirección Mónica Salerno; La Disputa, dirección Sebastián Kalt. Fue directora Asistente de Alemania, con Nacho Ciatti y asistente de dirección en Rose dirección Agustín Alezzo. Y de danza: Sopla, dirección Lucia Di Salvo y Laura Aguerreberre; Bardo, dirección Laura Aguerreberre; Fue integrante del CAD Combinado Argentino de Danza con Tushh y Tu casa, dirección Andrea Servera; DDViaje dirección Susana Sperling; Chámame, dirección Susana Szperling; Tres a la vez, dirección Virginia Barcelona;Tokio, dirección Anabella Pareja Robison. Perla Guaraní es su primera obra teatral escrita, ganadora del concurso MAS TEATRO de la Fundación SAGAI del corriente año.

Juan Zuberman, músico

Es músico, docente, compositor e intérprete. Realizó sus estudios en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla.

Trabaja como docente para niños de todas las edades en Risas de la Tierra, en el Taller del Cencerro y en forma particular. Ha colaborado con contenido de Educación Musical para Paka Paka, CCK, Unicef Argentina, TV Pública, Instituto Baikal. Ha participado de capacitaciones con Luis Pescetti, Mariana Baggio, Pepa Vivanco, Magdalena Fleitas, Marina Sauber y Teresa Usandivaras.

Como guitarrista, percusionista y baterista ha participado en grabaciones y presentaciones en formaciones de Jazz, Folclore, Tango y Rock. Integra actualmente el grupo “Semillita”, con recientes presentaciones en La Usina del Arte, CCK, Museo Histórico Nacional. Es baterista del conjunto de Pablo Grosman, donde se presentó en el ciclo Jazzologia del Teatro San Martín. Compuso la música original de cortos y largometrajes, documentales y obras de teatro.

FABIÁN DÍAZ, director

Magister en Dramaturgia y Licenciado en Actuación por la Universidad Nacional de las Artes. Escribió y dirigió Dios está en la casa (2015); Los hombres vuelven al monte (2014); Beso (2017) entre otras. Dirigió Pequeño Casamiento, de Luis Cano; El Feo de Marius von Mayemburg. Sus obras, Rohayhú, Pato Verde y Los hombres vuelven al monte, fueron premiadas por el Instituto Nacional del Teatro en 2018, 2016 y 2012. En distintos rubros, recibió nominaciones a los premios Teatro del Mundo, María Guerrero y Trinidad Guevara. Sus últimos trabajos como intérprete fueron amar amar amar, dirigida por Manuela Méndez y Categoría Mosquitos, con dirección de Andrés Molina. Desde 2017 integra el Área de Publicaciones del Teatro Nacional Argentino – Teatro Cervantes. También, obtuvo distinciones y premios por El Corredor, Soy el que quiera y Caracteres, dirigidas, las últimas dos, por Daniel Veronese en el marco de Teatro por la Identidad. Fue seleccionado por la Royal Courth Theatre de Londres para participar del Taller Internacional de dramaturgia 2016-2017-2018 en Chile, Uruguay y Argentina; y formó parte de la Residencia Internacional de Dramaturgia Panorama Sur.

