La Defensoría del Pueblo pidió al BCRA autorice a los bancos abrir en horarios de la tarde

Se Intimó a los BANCOS y a la Empresa PROSEGUR a dar un trato digno a los usuarios del sistema financiero local y por sobre todas las cosas proteger a los Adultos Mayores-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó, que hemos solicitado al BCRA, “autorice a los Bancos de Formosa, a brindar atención a todos los usuarios del sistema financiero, en horarios vespertinos y además los días declarados asuetos”. Se fundamentó la requisitoria, en que la gran masa dineraria que viene poniéndose en circulación, como consecuencia de los diversos pagos efectuados tanto por el Estado Nacional, Provincial y Municipales hace necesario para proteger la salud psicofísica de mujeres y hombres, muchos de ellos Adultos Mayores, que se autorice de forma inmediata la extensión horaria de los bancos y además que cubran los próximos asuetos, de manera que evitemos no solo las largas filas, sino también la falta de dinero en los Cajeros Automáticos. Señaló el funcionario provincial, que es fundamental que el Banco Central y las autoridades del Sindicato de la Asociación Bancaria miren las interminables filas desde el día anterior a los días de pago, en plena madrugada que nuestra gente debe enfrentar. Reconoció que no entramos Institucionalmente, en la variante facilista de “echar culpas a otros”, sino de “gestionar y trabajar a favor de la gente”. El BCRA, debe ejercer su autoridad sobre lo que está pasando, no solo en Formosa, sino en todo el país, donde los usuarios del sistema financiero tienen el amparo de la Ley Nacional 24.240 de Defensa al Consumidor sobre trato digno. Debemos hacer respetar esos derechos y este es una alternativa para dar dignidad y trato humanizado a sus propios clientes. Los bancos deberían invertir alguna vez para no solamente mejorar la atención, sino también, tener en cuenta a todos los usuarios de nuestro interior provincial, que son altamente vapuleados por una atención deficiente de Cajeros Automáticos, falta de Sucursales “en Ciudades cada vez más pobladas y que se deben, manejar con oficinas del Correo Argentino que cuentan con un solo empleado para brindar múltiples tareas, en condiciones edilicias precarias y vergonzantes”.