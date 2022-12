Insfrán ratificó la Ley de Lemas y descartó cambios en el sistema electoral vigente

El gobernador Gildo Insfrán encabezó este sábado 3 el operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo” en la EPEP N°25 de Comandante Fontana.

Acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente Juan Carlos Jacquemin, el jefe de Gabinete Antonio Ferreira, el presidente provisional de la Cámara de Diputados Armando Cabrera, la senadora María Teresa Gonzalez entre otras autoridades, abordó distintos temas durante su discurso y valoró la vigencia de los referentes del PJ en esa zona.

En principio saludó a los médicos en su día al revalorizar su labor. “En el día del médico ellos están demostrando con este acto de militancia, atendiendo a las personas que necesitan de su servicio, con mucho amor, seguro que después irán a festejar, pero antes vinieron a cumplir con su juramento hipocrático, que en estos tiempos se ha diluido un poco en el comportamiento de esta profesión hermosa” señaló.

Tras aclarar que en Fontana se sentía como en casa, se refirió a la Ley de Lemas al señalar que “todas las leyes electorales tienen su pro y su contra” y recordó que, si bien “algunos chillan”, se valen de ella para ocupar cargos por la Ley de Lemas, pero ocupan cargos gracias a esa ley porque “si tenían que hacerlo solo, no llegan a ningún lugar”.

“Para tranquilidad de ellos, no la pensamos modificar, seguirá funcionando. Que se queden tranquilos, que traten de armar los distintos sublemas y que no se preocupen por los problemas de nuestra casa, porque la arreglamos nosotros” alertó.

Al evocar a Juan Domingo Perón señaló que “él decía en sus 20 verdades, que el justicialismo tiene dos brazos, uno que es la ayuda social, y el otro la justicia social y con ambos le da al pueblo un abrazo de amor y de libertad. Ese es el significado de este operativo desde 1.996” que nació en la Escuela 147 del barrio Juan Domingo Perón.

La pandemia no terminó

El primer mandatario también realizó un llamado a la población a vacunarse contra el coronavirus al considerar que la “pandemia no pasó” y adelantó que el ministro de Desarrollo Humano tiene la directiva de empezar nuevamente con los operativos pueblo por pueblo, casa por casa, “porque hay que vacunarse”.

Industria alimenticia

Tras reconocer que el país atraviesa dificultades económicas, al igual que otras naciones del mundo, como Gran Bretaña, consideró que en la Argentina el problema radica en “ciertos sectores de nuestra economía, que, en vez de ser burgueses con sentido nacional, que los peronistas aceptamos, son burgueses sin nacionalidad, les interesa acumular riquezas a expensas de explotar y sacarle al que menos tiene”.

Se refirió particularmente a la industria de alimentos que tiene en el país a veinte firmas formadoras de precios, y particularmente a dos- Arcor y Molinos Ríos de la Plata- que cubren el 80% del mercado argentino.

“Si no le ayudamos a nuestro gobierno nacional a poner en caja a esta gente, lógico, la inflación seguirá, los precios seguirán subiendo” señaló y lamentó que, tras los aumentos salariales otorgados por el gobierno, “el salario no les alcanza, pierde el valor adquisitivo”.

Corregir a funcionarios

En otro pasaje de su alocución, el gobernador agradeció las muestras de cariño recibidas por parte del pueblo de Comandante Fontana y señaló que “trabajo bastante para no defraudarlos y trato de elegir los mejores funcionarios para que cumplan con esta función, en la diversidad hay algunos que cumplen correctamente, otros mas o menos y otros que se dedican a otra cosa” y pidió ayuda para “ hacer las correcciones con eso, porque mi compromiso no es con ellos, es con el pueblo”.

Aclaró que no apañará a ninguno “sea quien fuere” y como peronista recordó que “la verdadera democracia hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés que es el del pueblo. Desde ahí me paro para decir que nuestro gobierno, que no es perfecto, está compuesto de virtudes y defectos, tratemos que las virtudes superen a los defectos, con la ayuda de todos” pidió.

Obras

Al finalizar su discurso, adelantó que el gobierno provincial se encargará de la obra del Polideportivo Municipal y del matadero municipal, como también de pavimentar la avenida Néstor Kirchner.