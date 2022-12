Hubo fiesta de cierre de los Gimnasios Terapéuticos

En el Estadio Centenario de la ciudad de Formosa se llevó a cabo la fiesta de cierre de las actividades del año 2022 de los Gimnasios Terapéuticos, que dependen de la Secretaría de Deportes de la provincia.

Fue el lunes 12 a partir de las 8 con una masiva concurrencia de hombres y mujeres de los distintos gimnasios ubicados en localidades de la provincia y cuatro de Capital.

Más de 250 personas oriundas de Capital, Laguna Blanca, Riacho He-Hé, Riacho He-Hé, General Mansilla y Herradura dijeron presente y participaron de juegos recreativos, bailes y animación para dar cierre a un año espectacular.

En el caso de Capital, las sedes están ubicadas en el Estadio Centenario, Estadio Cincuentenario, E.P.E.T N°7 y el polideportivo La Paz, mientras que en el interior además de las ya mencionadas, también funcionaron en Palo santo, Misión Tacaaglé, Pirané, Cabo Fortín Lugones, Misión Laishí y Siete Palmas.

Para el profesor Daniel Leguizamón, coordinador de estos espacios recreativos, se trató de un año de mucho trabajo, gracias al “esfuerzo que hace la provincia de Formosa para poder desarrollar esta actividad totalmente gratuita para las personas que lo precisen” y reflexionó que esta propuesta no existe en otras provincias del país. El funcionario provincial anticipó que el año próximo la actividad iniciará en marzo, y se sumarán nuevas localidades.

Los Gimnasios, con 22 años de vigencia en la provincia, y el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de los adultos mayores, fueron una iniciativa de Ibrahim Fonseca, fallecido en el 2021.

Este año, en los gimnasios terapéuticos, tanto de Capital como del interior se dispuso practicar deportes para personas mayores como el newcom (voley adaptado) sapo, tejo, ajedrez, truco y orientación, todas actividades muy importantes para el trabajo cognitivo en este grupo etario.

“Esto permitió desarrollar encuentros deportivos y enviar representantes de distintos gimnasios a las competencias de juegos Evita para personas mayores disputado en la provincia de San Luis” recordó Leguizamón, tras destacar que el equipo de Herradura obtuvo el primer puesto en “sapo” en esta importante competencia nacional.

Además, se realizaron ciclos de charlas orientadas a las personas mayores llevadas adelante por médicos de distintas especialidades como neurólogos, cardiólogos, neumólogos, especialistas en diabetes, además del equipo de nutrición y kinesiología del Hospital de Alta Complejidad brindó charlas destinadas a los participantes de los gimnasios.

“Un cambio en mi vida”

“Yo era una mujer que salía poco, me sentía sola, desde que participo del gimnasio hice muchas amistades, me recuperé físicamente y tengo amistades, me siento bien en todos los sentidos” contó una de las señoras, en diálogo con Agenfor.

Otra mujer, señaló que la concurrencia al gimnasio del Estadio Centenario le hizo bien, porque “fortalecí mis músculos, con la ayuda de los profes, salimos adelante, invito a las personas mayores, con problemas de salud a que vengan, con un certificado médico de su médico de cabecera, pueden hacer la actividad física”.

El testimonio más profundo fue el de Mirtha, quien participa hace ocho años del Gimnasio, interrumpidos obviamente por la pandemia por coronavirus y desafortunadamente por un diagnóstico de cáncer de mama. Superada esa crisis, la mujer retomó las actividades y participó alegre del cierre del año.