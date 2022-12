Es oriundo de Posta Cambio Zalazar y egresará en el Politécnico de Formosa

Nehuel Hinostrosa es un joven estudiante oriundo de Posta Cambio Zalazar, al oeste de Formosa, y el próximo miércoles 14 participará de la Exposoft 2022, la exposición de proyectos de innovaciones de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma, convirtiéndose así en un egresado más del Instituto Politécnico de Formosa.

En ese marco, Nehuel conversó con AGENFOR y compartió su historia con el fin de motivar a sus pares a estudiar una carrera técnica en la provincia que los vio nacer y crecer.

“Me convertí en estudiante del Politécnico gracias a que el vicegobernador Solís llegó a mi localidad hace dos años y nos presentó a mi promo un viaje para venir a conocer este lugar, que no tenía idea que existía”, indicó.

Y agregó: “Vinimos, el mismo viaje y traslado que hacen los chicos todos los años, me dieron la misma charla y desde chico ya tenía ese interés por las computadoras, juegos, celulares, entonces cuando escuché desarrollo de software dije: ‘esto es lo mío, pero ¿cómo hago?”.

Al terminar la charla, el estudiante se acercó a los moderadores y pidió más información; les mostraron las materias del plan de estudio y le recomendaron que se anote en el cursillo de un mes, donde se cursan dos materias y se rinde un examen de ingreso.

“Las materias son de principio de programación y matemáticas, que todos tenemos en el colegio, así que mientras estaba recibiéndome en el colegio, ya estaba con mi profesora de matemáticas preguntándole cosas sobre lo que me daba el cursillo y gracias a eso pude ingresar”, detalló.

Desde ahí, dijo Nehuel, “fue todo más sencillo”, porque cuando que ingresó al Politécnico le brindaron una notebook de “última tecnología en comodato” que es la que utiliza actualmente.

“Porque yo tenía una computadora del gobierno que ya andaba lentita porque tenía seis años, me la dieron en primer año, por el programa Conectar Igualdad, que la mantuve y también le metí mano porque me gustaba todo lo referido a eso y ya no daba más, pobrecita”, explicó.

Además, cuando el joven llegó a la capital con el sueño de formarse en el campo que siempre le interesó, no contaba con un lugar donde quedarse, pero “con un esfuerzo de mis padres conseguí un alquiler”; y ya al mes siguiente el Politécnico le aprobó una beca que le cubre ese gasto y también “casi toda la mercadería del mes”.

La rutina de Nehuel comienza a la mañana muy temprano, cuando sale de su casa en el barrio Libertad y se toma el colectivo urbano haciendo uso de la SUBE Estudiantil, para llegar hasta la plaza San Martín alrededor de las 7.40 horas.

Luego, a las 8, dos colectivos de larga distancia recogen a él y a otros estudiantes del Politécnico y los traslada hasta el lugar, todos los días.

“Comienzo acá a las 9, con materias hasta las 13, donde tenemos el receso del almuerzo que lo hacemos acá también a cargo del Politécnico; después a las 14 horas comienza la cursada de otras dos o tres materias, dependiendo de las carreras; y a las 5 ya todos los estudiantes volvemos en el mismo colectivo hacia la plaza San Martín”, detalló.

El futuro

El joven oriundo del oeste formoseño, se refirió a su futuro laboral y académico y dijo que ya tiene “algunas ofertas” porque “los perfiles de todas las carreras del Politécnico son muy deseados dentro de la provincia ya que hay escasez”.

“Hay muchos chicos, por ejemplo, que empezaron en mecatrónica, pasaron a software, porque todas las carreras van de la mano y todo el ambiente del instituto es muy bueno porque vas compartiendo conocimiento y te interesas por lo que estudia el otro”, expresó.

Por ese motivo, dijo que “si no me dedico a trabajar” le gustaría continuar con la Tecnicatura en Telecomunicaciones “porque es muy interesante y tiene mucha salida laboral”.

“Tanto en empresas públicas como privadas uno puede desarrollarse de cualquier manera, el instituto tiene una articulación muy buena, a principio del primer cuatrimestre ya vinieron empresas públicas y privadas solicitando software para satisfacer necesidades”, resaltó.

Y añadió: “Entonces nuestros proyectos ya están dedicados a esa necesidad que está en el campo activa, una vez que vean los proyectos finales van a ver si es el perfil que necesitan y quieren y ‘te fichan”.

Por último, Nehuen habló a los jóvenes formoseños y les incitó a “que se animen” a cursar en el Politécnico de Formosa.

“No se asusten, porque si bien lleva sus horas, tiene su complejidad, pero no es imposible, menos con todas las personas que vienen a estudiar, más los docentes y el cuerpo no docente, se hace llevadero y es un ambiente muy bueno”, aseguró.

Y finalizó: “Cada vez hay más ingresantes lo que me hace pensar que esto está creciendo y cada vez va a ser más solicitado”.