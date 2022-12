Durante el 2022 consumidores reclamaron sobre elevados precios en alimentos, remedios, materiales de construcción, alquileres y servicios públicos

El Defensor del Pueblo de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó sobre los reclamos y denuncias recepcionados durante el presente año, efectuados por consumidores, usuarios de capital y del interior provincial. De la compulsa realizada, “las presentaciones efectuadas se relacionaron con la aceleración permanente y descontrolada en los precios de los alimentos, lo que llevó a una pérdida inédita de la capacidad adquisitiva de los salarios”. Sobresalen luego las denuncias relativas a estafas –telefónicas, virtuales y bancarias-, consistentes en la sustracción de dinero de las cajas de ahorro o cuentas corrientes de los usuarios de los distintos bancos de la plaza local, como también por desconocimiento de operaciones realizadas con tarjetas de crédito y debito, solicitudes de movimientos bancarios, detalles de préstamos, mal funcionamiento de “billeteras virtuales”, refinanciación de fideicomisos financieros, desafectación de base de datos financieras tales como Veraz, Noxis, B.C.R.A., entre otras. Le siguieron los planteos relacionados a -Planes de Ahorro para Fines Determinados- por aumentos excesivos en el monto de las cuotas, obteniéndose planes de pagos accesibles a favor de los adherentes que se encontraban en mora. Aparece, además, la inscripción en la “Segmentación Tarifaria”, consultas y reclamos sobre servicios públicos de energía eléctrica, impugnación de facturas, demandas por daños a electrodomésticos, pedidos de contraste de medidores, etc. En lo que respecta al -servicio de agua potable-, observamos impugnación de facturas por montos elevados y gestiones para la reparación de pérdidas de agua y cloaca. Luego aparecen las denuncias y reclamos contra la telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. No faltó la intervención en temas de loteos y venta irregular de terrenos y ocupación de espacios públicos. Asesoramientos sobre multas provinciales y extraprovinciales. Otra de las materias con mayores demandas fueron las deficientes atenciones de distintas -obras sociales- debido a la falta de prestaciones médicas, entrega de medicamentos e insumos, demora en el otorgamiento de autorizaciones y demás irregularidades en sus obligaciones. Temas vinculados a la Seguridad Social (ANSES), seguimiento de expedientes para la obtención de jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF. Se concretaron variadas reuniones de trabajo con la presencia de la U.T.A., Crucero del Sur Agrupación y la Subsecretaria de Emergencia y Transporte de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa e instancias formales por la suspensión constante del servicio del transporte público de pasajeros a fin de hallar soluciones para la normalización del mismo. Por otro lado, se tomo intervención administrativa y judicialmente en los -diferentes cortes de rutas- efectuados en todo nuestro territorio. Asimismo, se recepcionaron numerosos Oficios Judiciales para la Inscripción de Deudores Morosos Alimentarios en el Registro que funciona en la Defensoría. Desde el -Observatorio de Violencia de Género-, además de la atención, asesoramiento y seguimiento de los casos de violencia que fueron atendidos, se llevaron adelante diferentes programas de prevención y concientización contra este flagelo no sólo en fechas conmemorativas como ser el Día de la Mujer y el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se participó de talleres de reflexión y abordaje de esta temática en diferentes ámbitos, incluidos establecimientos educativos y organizaciones de lucha contra la violencia. Asimismo, se trabajó de las actividades desarrolladas por el -Comité Ejecutivo Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas- y de capacitaciones realizadas por los diferentes órganos del Estado Nacional y Provincial. El Organismo se hizo presente y brindó múltiples asesoramientos en distintas Localidades y Comunidades del interior provincial, tales como de Bartolomé de las Casas, San Carlos, San Martín II, Laguna Blanca, Clorinda, Laguna Yema e Ing. Juárez. Se actuó en la V Expo de Seguridad Vial “Todos Unidos por la Vida”, a la que asistieron diferentes Organismos del Estado Provincial, entre ellos el Consejo de Seguridad Vial Provincial, la Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Transporte. Se participó en el mes de la Inclusión, organizados por la Dirección de Discapacidad y otras áreas del Estado. Reuniones de trabajo con las Asociaciones de padres de niños con TEA “Puente de Esperanza”, EPSIFA y la Asociación Protectora de Animales “Narices Frías”, firmándose un pronunciamiento para que, estas fiestas de fin de año no se transformen en el padecimiento de nadie, instando al no al uso de la pirotecnia sonora y si al uso de más luces. Por último, “fueron numerosas y variadas las denuncias por ruidos molestos, recargas indebidas en la utilización de tarjetas de débito y crédito, a lo que se le suma una deficiente atención en las entidades bancarias, financieras y otras encargadas del pago de salarios y beneficios sociales, tanto del Estado Nacional, como Provincial y Municipal”.