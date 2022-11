La Defensoría pidió la intervención de la Justicia Federal por los diversos cortes en la RN 81

Gialluca aclaró que, no vamos a criminalizar las “protestas sociales” y estamos desde el Estado Provincial, atendiendo diariamente las permanentes demandas de todas las Comunidades Originarias. Expresando que no seremos cómplices, ni de quienes han cometido delitos penales y menos aún de aquellos que en el corte de Bartolomé de las Casas, utilizan un camino alternativo de aproximadamente 6 km por dentro la Comunidad, “dejando circular vehículos livianos y camionetas, previo pago de la suma de 5 mil pesos, delito tipificado por el art. 172 del CPA-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, “recepcionó el pedido de un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentran comerciantes, docentes, trabajadores de la salud, choferes de trafics, transportes de media y larga distancia, que no pueden transitar libremente por la Ruta Nacional Nº 81, toda vez que unos 15 integrantes de la Colonia Francisco Javier Muñiz, ubicada a 5 Km al este de la ciudad de Las Lomitas, realizan dos (2) cortes de ruta distantes a 300 metros uno del otro; a lo que se le suman otros dos (2) cortes de ruta en la Localidad de Bartolomé de las Casas, uno liderado por Gustavo Rivero y el otro por Ariel Pichilo”. En uno (1) de los cortes de Colonia Muñiz, se solicita la liberación de un ciudadano que se encuentra involucrado en la causa caratulada: “Osvaldo Vicente y Luna Segundo Antonio S/ Abuso Sexual con Acceso Carnal” Expte. Nro. 2979/22 del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas con intervención de la Fiscalía Nº 1 a cargo del Dr. Darío Gon y la Dra. María Isabel Almaraz, siendo víctima de este hecho, una menor de 13 años de edad. Los Funcionarios Judiciales se constituyeron en el corte y explicaron a los manifestantes que existe todo un procedimiento que se debe respetar y donde mediante Cámara Gesell, la menor víctima de este aberrante hecho, pronunciará los hechos por los cuales se encuentran detenidos los autores imputados. En el segundo (2) corte de ruta, solicitan asesoramiento sobre el IFE 5 del ANSES, donde su Titular Gustavo López Peña, pidió que se acercaran a las oficinas que trabajan con normalidad en Las Lomitas y en cuanto a la refacción de algunas viviendas, el Intendente Atilio Basualdo, concretó las gestiones correspondientes. No obstante, lo cual, los manifestantes persisten en continuar cortando la ruta hasta que se libere al detenido, hecho este que, desde el Organismo de la Constitución, se les aclaró no podemos interferir, toda vez que se encuentra en trámite una causa judicial, donde la Defensora Oficial actuará dentro del marco legal. En relación al corte concretado en el km 1.347 y que lidera Gustavo Rivero, tanto el Titular del IPS Hugo Arrúa, del ICA Esteban Ramirez y del IPV Marcelo Ugelli, “expresaron que no existía ningún inconveniente en volver a recibirlos, más allá que, hace menos de una semana, la Lic. Lidia Giménez, Directora de Seguridad Social del IPS, respondió cada una de sus consultas”. En el otro corte que se produce en el km 1.350, los manifestantes peticionan la entrega de un vehículo para la Comunidad, la construcción de un polideportivo, la apertura de una Avenida pavimentada, creación de un Instituto terciario y otras demandas, todas las cuales, han sido atendidas y se les ha solicitado, “poder reunirse con los diferentes titulares de las áreas antes nombradas, existiendo una cerrada negativa por parte del Señor Ariel Pichilo a dialogar con las Autoridades Constituidas”.